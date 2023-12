Semilla intentará en el Congreso detener la entrada en vigor del presupuesto 2024

El partido Movimiento Semilla presentó varias objeciones al plan de gasto 2024, las cuales, si consigue el apoyo de la mayoría parlamentaria, podrían detener su entrada en vigor. De lo contrario, el decreto sería enviado al Ejecutivo y el presidente Alejandro Giammattei podría vetarlo, como lo han solicitado distintos sectores de la sociedad civil, políticos y del sector privado.

A criterio de Semilla hubo una serie de irregularidades desde que el presupuesto obtuvo dictamen favorable, puesto que el documento no fue leído y a pesar de ello se pasó a votar para su aprobación.

Agrega que durante la sesión del 30 de noviembre la iniciativa fue leída por títulos y no por capítulos o artículos, lo cual, señala, fue un procedimiento anómalo.

La sesión de hoy es la tercera extraordinaria después de que terminara el período ordinario el 30 de noviembre, aunque las últimas dos convocatorias, la semana recién pasada, fracasaron poMovimientr la ausencia de la mayoría de legisladores.

La agenda

Las objeciones al presupuesto, junto a una excusa del diputado Armando Castillo para no continuar en la comisión pesquisidora del ministro de Finanzas, destacan en la programación de la agenda.

También se incluye la juramentación del titular del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Raúl Berríos, reelecto el 15 de noviembre.

Otros puntos que se discutirán son un nuevo proceso de elección para representante suplente del Congreso ante la Junta Monetaria, y la aprobación en tercera lectura de la ley del Servicio Exterior, cuyo ponente es Manuel Conde, excandidato presidencial de Vamos.

¿Elección del TSE?

Aunque entre los 10 temas de hoy no figura la elección de los dos magistrados suplentes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la semana última la presidenta de dicho ente, Blanca Alfaro, dijo que solicitó al Legislativo que los nombre, para poder integrar el pleno.

El TSE está incompleto por la licencia de cuatro magistrados titulares que son investigados y, entre otros asuntos, el pleno debe conocer una pesquisa del Ministerio Público por un supuesto fraude electoral.

Samuel Pérez, de Semilla, indicó ayer que el diputado Boris España procuraría que hoy se elija a los magistrados electorales. “Escuché de algunas personas cercanas a la comisión permanente que estaban con la intención de convocar para elegir magistrados afines que integren el TSE”, expresó.

Pérez no descarta que la agenda de hoy sea una fachada para ocultar las verdaderas intenciones de la alianza oficialista.

“La convocatoria no fue hecha por Boris España, lo cual es una señal importante, y la agenda no incluye ese tema —elección de magistrados—. (…) Estaremos alertas por si quieren meter alguna moción para incluir este tema”, agregó.

Walter Félix, de URNG-Maíz, afirmó que no ha escuchado ningún rumor sobre la elección de magistrados suplentes para el TSE, pero por el contexto nacional considera que será más que oportuno prestarle atención.

“Por cómo está la coyuntura en el país, cualquier cosa y cualquier sorpresa se podría esperar. Sabemos que hay una petición de la actual presidenta del TSE, en el sentido de que se integre el pleno de magistrados. Entonces, no sería raro que por ahí se presente alguna moción”, comentó.

Rechazan rumor

Por su parte, España, integrante de la comisión permanente y aludido por el diputado de Semilla, rechazó las declaraciones del congresista.

“De una manera irresponsable —Samuel Pérez— señaló que yo iba a convocar, lo cual ha dejado en evidencia que es totalmente falso”,Presupuesto 2024, subrayó.

Asimismo, hizo énfasis en que la convocatoria es para conocer temas urgentes, entre ellos las objeciones presentadas contra el plan de gasto 2024. “Nosotros esperamos que se cuente con el mínimo de asistencia, a sabiendas de que hay muchos diputados que se encuentran fuera del país; pero hay temas importantes que conocer”, puntualizó.

A su vez, Oto Callejas, de Todos y exintegrante de la Junta Directiva, refirió que los legisladores solo sesionarán por los temas programados en la agenda, al asegurar que no existe ninguna intención de elegir a los magistrados suplentes del TSE.

“De parte de la Junta Directiva no he escuchado nada sobre este tema, no sé de dónde sacaría él —Pérez— esa información, pero de mi parte no he recibido ninguna noticia al respecto”, expuso.

Tanto España como Callejas coincidieron en que la convocatoria se llevó a cabo para cumplir con temas prioritarios y que no están pensando en salirse de lo previsto.

Por último, Armando Castillo, de Visión con Valores, manifestó que tampoco ha escuchado rumores al respecto, aunque prevé que la convocatoria para hoy no cumplirá sus objetivos.

“Estamos listos para asistir, pero en realidad no creo que vaya a haber cuórum para esa sesión. Sé de muchos diputados que ya no están en el país y hay algunos más con otros compromisos, por lo cual no creo que lleguemos al cuórum”, concluyó.