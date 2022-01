“Si me da, me va a dar suavecito”: Giammattei habla del covid-19 y los mitos sobre la vacunación

Añadió que este programa ahora también va para el interior del país donde está la gente más necesitada.

“Pa nosotros los jóvenes, porque aquí el chasis está torcido pero el motor está nítido todavía gracias a Dios”, agregó en su discurso.

Dijo que para las personas de la tercera edad muy pocas veces hay retribuciones y agradeció a este sector de la población por lo que han hecho por Guatemala.

Al referirse a la pandemia del covid-19, pidió a las personas que les den la oportunidad de vacunarlos a los que todavía no lo han hecho.

Dijo que él es médico y que también pondrá vacunas contra el covid-19.

Vacuna contra el covid-19

“Yo ya tengo puesta la vacuna, ya me he puesto tres, no me he pasado nada, sigue funcionando todo muy bien, no me ha aparecido el 666 en la frente, si me ponen aquí la cuchara por cualquier lugar no tengo chip”, manifestó.

Agregó que la “vacuna salva y si ustedes quieren vivir más años, necesitamos que se vacunen, para que puedan tener más tiempo para gozar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y puedan tener más años”.

Indicó que hay que llevar el mensaje a las personas de 12 años en adelante para que se vacunen, pues según él, hay vacunas y vacunadores, “pero nos hacen falta brazos”.

Afirmó que no ha habido en Guatemala ni un solo caso de una complicación de muerte por la vacuna y ya se superó los 13 millones de personas que han recibido dosis.

Señaló que todo lo que dijeron de que la vacuna era mala, “era cuento”, por lo que hizo el llamado a enfrentar la pandemia con responsabilidad.

“Ya tengo la tercera dosis, si me da, me va a dar suavecito, me va a dar como una gripe fuerte, pero si no tuviera las vacunas, si me da, por la edad ya estoy en el rango de peligro de que tenga que parar en un hospital con oxígeno y probablemente con muerte”, manifestó.

Enfatizó que si nos vacunamos protegemos a otros y si todos nos protegemos algún día podemos dejar el uso de la mascarilla