Sin auditoría completa, Programa del Adulto Mayor tendrá aumento de más de Q900 millones

La entrega de un pago mensual a los adultos de la tercera edad continúa como una de las prioridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab). Para el próximo año, el presupuesto de la iniciativa aumentará en un 44 %, a pesar de que no se ha auditado por completo a los beneficiarios.

El programa fue criticado fuertemente en el pasado, por ser utilizado con fines electorales.

Este año contó con Q1 mil 159 millones 900 mil de presupuesto para las entregas monetarias, el equivalente al 82 % del total de fondos de la cartera. Actualmente, el programa cuenta con poco más de 200 mil beneficiarios, según la información oficial.

Para el 2025, la asignación del programa se elevará en Q919 millones, para abarcar el 86 % del presupuesto ministerial. Con esto se destinarán, en total, Q2 mil 79 millones 689 mil para el adulto mayor, según la planificación del Mintrab.

Respecto de la ejecución, el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín) da cuenta de que se ha desembolsado casi en su totalidad el presupuesto este año y quedan pendientes, a la fecha, Q777 mil, por ser comprometidos.

Más beneficiarios

Rubén Méndez, asesor del Viceministerio de Previsión Social y Empleo, explicó que de enero a junio del 2025 se proyecta incrementar a 38 mil nuevos beneficiarios en el programa, y a eso responde el aumento de fondos.

"Se inicia la proyección a partir del mes de febrero, para finalizar en junio, derivado de que es un estipendio mensual, se recibe inversamente proporcional, en función del mes en que ingrese. Por ejemplo, si se ingresa en febrero, son 11 pagos; si ingresa en marzo, son 10, y así, sucesivamente. Entonces se tiene proyectado en función al presupuesto 2025 beneficiar a un total de 38 mil personas escalonadamente al mes, en función de respetar los procesos administrativos y en aras de la transparencia en junio", detalló Méndez.

Depuración

Este año se incluyó a más de nueve mil 900 nuevos beneficiarios en el programa. Las autoridades de la institución mencionaron que al inicio de la gestión solicitaron una auditoría a la Contraloría General de Cuentas. Además, se hizo una con los auditores del ministerio.

Según la explicación durante una cita con los diputados de la bancada Voluntad, Solidaridad y Oportunidad (VOS), se auditó solo a una muestra de los beneficiarios, correspondiente a mil 255 casos. De esos se encontró a 102 personas que no cumplían con todos los requisitos y a 191 que no pudieron ser localizadas, por cambio de residencia y otras situaciones que no se especificaron.

"Hay denuncias. Son cuatro denuncias que se hicieron de la auditoría. No se individualizaron, sino se mandaron al Ministerio Público, derivado de la auditoría", puntualizó la ministra Miriam Roquel, respecto de los hallazgos.

Este fue uno de los programas insignia del gobierno de Alejandro Giammattei, cuando se incrementó exponencialmente el número de beneficiarios y el monto que reciben mensualmente. Se recorrían los municipios junto a diputados para la entrega simbólica del programa social.

En la citación, los diputados discutieron que en el 2023 aumentó en gran medida el número de beneficiarios, debido a que fue usado con fines políticos por los operadores del partido Vamos.

"Nosotros lo dijimos, que ese programa está viciado porque lo vimos, lo denunciamos en la campaña —electoral—, que lo estaban politizando, y ese es el tema, que ustedes tenían que haber hecho esa depuración. Hay posibilidad de que en ese programa se hallan fugado más de Q140 millones", señaló el diputado Orlando Blanco.

El cálculo de Blanco nace de la auditoría efectuada por el Mintrab, en la que el 30 % no fue localizado, no era apto o tuvo otro tipo de complicación.

La ministra defendió que también hubo tres mil 995 casos de beneficiarios que hicieron algún movimiento migratorio.

La viceministra de Trabajo y Previsión Social, María Victoria Peneleu, señaló que se encontraron 130 mil expedientes en mora, una gran parte de los cuales no estaban computarizados.

Defendió que solo el año pasado hubo 78 mil nuevos beneficiarios, por lo que no era posible hacer una auditoría del cien por ciento. Hubo otros 41 mil expedientes que se revisaron para que cumplieran con todos los beneficios.