Solicitud de retiro de antejuicio de binomio electo: analistas explican si la situación afectaría toma de posesión de Arévalo y Herrera

El ente considera que la toma del la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en rechazo a la elección del rector, fue con tintes políticos aprovechada por los miembros del partido para ganar sufragios.

Los supuestos delitos son depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Analistas consultados expusieron cuál es su perspectiva sobre la situación y esto podría interferir con la transmisión del poder en Guatemala.

Exconstituyentes confirmaron que no hay razón para que las solicitudes pongan en riesgo la toma de posesión.

“Siempre y cuando los antejuicios estén en trámite no hay riesgo en la toma de posesión”, confirmó Roberto Alejos.

Amplió que aunque estén bajo investigación se debe de respetar la presunción de inocencia y ambos deben de ser escuchados y vencidos en juicio.

Incluso si se quisiera discutir que por estar vinculados al caso no pueden obtener el finiquito de la Contraloría General de Cuentas, no es certero porque “no son cuentadantes, ella -Herrera- no era funcionaria, y él -Arévalo- no es cuentadante, solo los miembros de la Junta Directiva lo son y necesitan finiquito”, detalló.

Alejos también considera que la primera acción que hará el MP si les es retirada la inmunidad será solicitar órdenes de captura.

En esa misma línea, Aquiles Faillace reflexionó que las acciones que se están emprendiendo es porque quieren negar la victoria del binomio.

Criticó también que los demás partidos políticos y candidatos electos no se han pronunciado al respecto, ya que se podría crear un precedente que podría afectar a quienes salgan electos en procesos próximos.

“Del lado de la sociedad civil, nadie; del lado de los partidos, nadie; candidatos electos, nadie; diputados que perdieron, nadie. Estamos cayendo en un barranco donde nadie tiene un acuerdo”, opinó.

Vinculación

El caso fue denominado como Caso Toma de la Usac: botín político. El MP sustentó la vinculación de Arévalo por mensajes posteados en la red social X que de acuerdo con la fiscalía incurren en delitos.

“La USAC está permitiendo ver un rayo de esperanza en Guatemala. Felicitaciones a los profesionales, estudiantes y docentes que están mostrando que las cosas pueden hacerse de manera diferente, tal y como debe suceder en Guatemala. Cada vez más claro el camino para @jordanrodas”, se lee en el post del 31 de marzo de 2022.

Otro de los mensajes señalados por la fiscalía asociándolo con el delito de sedición en forma continuada y asociación ilícita fue: “La USAC no tiene rector. Por la memoria de sus mártires y el legado de la Revolución de Octubre, los estudiantes, docentes y profesionales sancarlistas deben reivindicar la autonomía y la dignidad universitarias y exigir nuevas elecciones, libres y democráticas”.

Por otro lado, a Herrera el MP la señalaron por publicaciones realizadas 17, 27, 31 de enero de 2023; así como el 15 y 18 de marzo; el 23 de abril; el 5 y 29 de mayo de 2023.

Uno de los mensajes expresaba: “Lamento mucho la votación para la expulsión de Camilo de la Universidad. Mi apoyo y solidaridad a él y a los estudiantes que son perseguidos y criminalizados por defender sus ideales de una USAC transparente y justa”.

En otra publicación redactó: “Parte del legado de la primera primavera democrática decente, esperanzadora y digna es la Autonomía de la USAC.👏💪 ¡La Autonomía no se vende, se defiende!”.

Hace una semana circuló un documento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre un peritaje realizado a petición del MP sobre las publicaciones en redes sociales.

El informe concluye que ninguna de las declaraciones estudiadas incidieron de manera directa en la toma de las instalaciones de la universidad.

“No se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala a continuar con la toma de dicho centro de estudios”, se lee en el informe.