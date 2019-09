“Tienen enemigos peligrosos”: Congresistas de EE. UU. abogan por agentes de Cicig, jueces y fiscales

Doce congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, pidieron a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU) que garantice la integridad de los agentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como de fiscales, jueces y activistas sociales.

En una carta, los representantes exponen que los agentes de Cicig y operadores de la justicia guatemalteca han trabajado en los últimos 12 años para enjuiciar por asesinato, narcotráfico o secuestro a criminales e individuos implicados en redes político-económicas de corrupción que han robado millones de dólares de dinero público.

Esas redes, que ostentan un “poder informal significativo”, se han convertido en “enemigos peligrosos” de quienes han fortalecido al estado de Derecho guatemalteco, señalan los legisladores.

En una visita reciente a Guatemala, los congresistas pudieron constatar que hay agentes que han sufrido amenazas y temen que con el cierre de la Cicig puedan sufrir represalias.

“Es fundamental que la ONU tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas personas valientes, que han depositado su confianza en la ONU para llevar a cabo un trabajo importante con un gran riesgo personal”, afirman los representantes.

For 12 years, @CICIGgt & its partners have led the fight against corruption in Guatemala. As CICIG closes today, we’re urging @UN to take steps to ensure the physical safety of employees who remain in the country, Guatemalan judges, prosecutors, & civil society advocates. pic.twitter.com/jEPIWv6VVC

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 3, 2019