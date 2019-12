Treinta y tres organizaciones han planteado reformas a la Ley Electoral

Conteo de papeletas durante las Eleciones Generales de 2019 (Foto Prensa Libre: Erick Avila) 05/06/2019

Cada una de las 33 organizaciones presentó diferente cantidad de propuestas la mayoría de las cuales giran, entre otros temas, en torno al fortalecimiento del TSE, las Juntas Receptoras de Votos, el control y fiscalización del financiamiento político, la participación ciudadana, así como el acceso a los medios de comunicación, entre muchos.

LE PUEDE INTERESAR: Votos nulos no influyeron en las elecciones del 2019 Andrea Orozco 17 de junio de 2019 a las 06:24h

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) en su artículo 256 Bis determina que al concluir el proceso electoral se establecerá la Came, la cual tendrá como objetivo evaluar el proceso recién finalizado y analizar propuestas de reformas y así redactar una iniciativa de Ley para mejorar el proceso electoral siguiente.

El objetivo de esta Comisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es propiciar un espacio de consulta, deliberación plural y diálogo participativo sustentado técnicamente en torno a la calidad y efectividad del marco normativo sobre el régimen político electoral favoreciendo su evolución, fortalecimiento y modernización.

En este espacio, el cual se instaló oficialmente el 19 de noviembre y finaliza este viernes 13 de diciembre a las 14 horas, participan los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y cualquier otra entidad especializada e interesada en el tema electoral.

Según lo previsto en el plan de implementación de la Came, la Secretaria Técnica de la Comisión, con el apoyo del equipo especializado, efectuará el trabajo de recopilación, análisis y sistematización de las propuestas para su organización de con acuerdo a ejes temáticos.

La discusión y análisis de estos documentos comenzará el 17 de enero del 2020 en un salón de eventos ubicado en la avenida La Reforma, zona 9, y para su cumplimiento se tienen previstas seis sesiones que finalizarán el 21 de febrero.

El director del Came, Eddie Fernández, a través de un comunicado destacó el “importante número de propuestas” recibidas, lo que “demuestra el amplio interés en torno de la Comisión y el proceso de reforma normativa”.

La expectativa para muchos de los que han presentado propuestas, como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), por ejemplo, es que a partir de estas sugerencias el TSE “presente una iniciativa de ley durante el primer trimestre del 2020, para que se comience a generar discusión en el Congreso de la República”.

La magistrada del TSE María Eugenia Mijangos calificó como muy importante la presentación de las propuestas a la Came, pues “es una oportunidad para que las organizaciones sociales y los partidos políticos se expresen y así mejorar el régimen electoral”.

Mijangos recordó que es la primera vez que se integra una comisión de este tipo para discutir las reformas y que la misma es resultado de las reformas que se efectuaron en el 2016. “Hemos recibido muchas propuestas que en su mayoría provienen de la sociedad civil que está interesada en este ejercicio”.

Fortalecer la participación de los afiliados

Gregorio Saavedra, de la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), explicó que esta casa de estudios considera que se debe fortalecer la participación de los afiliados en los órganos internos y las postulaciones de los partidos políticos. “Con esto se les da poder”.

“Creemos que hay reformas que deben abrir la posibilidad de que existan herramientas para que participen los agremiados e incidir en el nombramiento de los candidatos del partido y eso va a generar una mejor democracia interna que repercutirá en una mejor calidad de representación”, apuntó Saavedra.

El representante de la URL dice que también se deberá analizar la cantidad de votos no útiles, los cuales en las elecciones de este año se multiplicaron, y el resultado fue una gran cantidad de diputaciones y alcaldías que ganaron con menos del 30 por ciento de la intención de voto, “lo cual genera grandes discusiones porque pone en peligro la confianza en el sistema”.

Dentro las propuestas de la URL también resalta la eliminación del doble registro para el empadronamiento, pues el mismo se debe dar de forma simple y directa cuando se obtiene el Documento Personal de Identificación (DPI). “Creemos que a estas alturas y con la tecnología disponible se puede generar un empadronamiento automático”.

Reglas de financiamiento claras

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, dice que en el diagnóstico que se efectuó previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) se concluyó que existe falta de legitimidad de muchos partidos políticos en cuanto a la confianza de los guatemaltecos sobre las instituciones políticas.

Además, dijo Zapata, se determinó que estas organizaciones partidarias tienen poca representación, debilidad institucional y las reglas del financiamiento no están claras. El representante de Fundesa agregó que falta, además, certeza jurídica en relación con los medios de comunicación y el tema de la contratación de pauta, así como fortalecer al TSE y, consecuentemente, el sistema electoral.

A raíz de lo anterior Fundesa planteó generar mayor transparencia en cuanto a los aportes y los procesos de elección interna de los candidatos a cargos de elección popular, así también la disponibilidad de espacios en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. “No puede ser que en pleno siglo 21 un partido político no pueda pautar en redes sociales”.

De acuerdo con Zapata, otro tema que ya se discutió pero que es importante traer a la mesa de las reformas es el de “generar listas cerradas desbloqueadas para que las personas puedan a elegir de una forma mucho más directa. Que las personas no voten por listas cerradas que permitan en voto directo”.

Una propuesta del partido político Todos busca reformar la obligatoriedad de rendición de cuentas de los financistas. Según el documento que Todos presentó al Came, publicar los datos de quienes aportan financieramente a la agrupación vulnera la seguridad y limita la participación, lo que significa problemas para la captación de recursos.

Además, el partido Todos propone eliminar de la actual Ley Electoral las sanciones a los diputados tránsfugas y que, aunque renuncien a la bancada por la que fueron electos puedan mantener los privilegios del resto de diputados.

Facilitar el voto a personas con discapacidad

Sebastián Toledo, directivo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) cuenta que 15 organizaciones desarrollaron cinco talleres porque la Convención de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas habla sobre la participación política de las personas discapacitadas y porque quieren participar en la convocatoria que hizo el TSE a través de la Came.

Toledo resalta que platearon reformas a siete artículos de la Lepp, entre ellos el 13, que se refiere a la garantía del derecho del voto de la ciudadanía en general. “Aquí incluimos que debe garantizarse el acceso a los centros de votación, lo cual significa, por ejemplo, que si un centro electoral está en un espacio inaccesible se permita a las personas con discapacidad ejercer su voto en otra mesa”.

Así también propusieron que en la asignación de espacios de participación electoral de la misma manera como se habla de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y otros grupos, también se incluya a las personas con discapacidad. “Creemos que deben existir cuotas de poder pero con alternancia en los partidos políticos”.

El Conadi también propuso que en el Padrón Electoral se registre el tipo de discapacidad de las personas, con el objetivo de determinar el tipo de apoyo que necesitarían el día de las elecciones. “También plantean que deben haber dispositivos adecuados como los atriles para personas de talla pequeña y con silla de ruedas que garanticen la secretividad del voto”.

Más capacitación

El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC) planteó reformas a partir de la experiencia que han obtenido con misiones de observación electoral durante cinco procesos electorales, para evaluar cómo funcionan los órganos electorales. En las del 2019 participaron con una misión de 10 mil 500 observadores.

Cristhians Castillo, analista en temas sociopolíticos del Ipnusac, dice que plantearon reformas relacionadas con el desempeño de las Juntas Receptoras de Votos en la cual recomiendan al TSE “un proceso de capacitación más personalizado, pues vimos muchas deficiencias en las mecánicas de estas juntas las cuales tuvieron su origen en una deficiente preparación”.

Castillo expone que otro de los hallazgos fue que la mayoría de los partidos no presentaron fiscales de mesa con lo cual no tienen la posibilidad jurídica de reportar anomalías electorales lo que se evidenció porque no se presentaron muchas protestas, ni se impugnaron votos. “Es importante que los partidos se comprometan a desplegar fiscales en todas las juntas receptoras de votos y que no solo sean contratadas, sino que también tengan un grado de identidad partidaria y eso solo se consigue con tener afiliados”.

Propuestas recibidas por el CAME

Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep). Asociación de Estudiantes de Derecho de la Usac. Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz, Alta Verapaz. Convergencia Cívico-Política de Mujeres. Geneecom. Asociación Política de Mujeres Mayas. Sindicato de Trabajadores del TSE (SITTSE). Ministerio de Trabajo. Secretaría Presidencial de la Mujer. Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Ojo con mi Pisto. Partido político Todos. Foro Guatemalteco de Mujeres de Partidos Políticos. Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Asociación Liderazgo, Incidencia y Desarrollo. Fundación Iberoamericana para el Desarrollo y la Seguridad Integral. Fundación 2020. Cámara de Medios de Comunicación. Consejo Nacional Multisectorial. Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del TSE (Fuerza). Universidad Rafael Landívar, Dirección de Incidencia Pública. Instituto de Estudios y Análisis Legales, Económicos y Sociopolíticos (Ideales). Asociación de Mujeres Alas de Mariposas. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi). Asociación “Somos jóvenes diversos en acción”. Escuela de Ciencia Política de la Usac. Levantemos la Voz. Colectivo por la Transparencia, Auditoría Social y Seguridad Ciudadana de Huehuetenango. Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala. Investigación, consultoría y proyectos (Majois). Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac). Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Notas relacionadas:

>Alejandro Giammattei prepara logística para transición de Gobierno

>Resultados Elecciones 2019 en Guatemala segunda vuelta

>Elecciones 2019: Alejandro Giammattei será el próximo presidente de Guatemala