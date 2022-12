TSE asegura que desistirá de la compra del sistema biométrico para las elecciones del 2023

Según las lecturas de estas organizaciones sociales, con la implementación de un sistema biométrico en el proceso de elecciones 2023 se corría el riesgo de que las Juntas Electorales perdieran la custodia de los votos, extremo que generó bastantes críticas al TSE.

Atendiendo a una nueva reunión entre autoridades electorales y sociedad civil que fue celebrada este sábado 10 de diciembre, las autoridades electorales informaron a las organizaciones que escucharon sus sugerencias y que decidían aplazar la posible compra, dijo Palencia.

“Por supuesto que escuchamos las sugerencias de la sociedad civil organizada que se comunicaron con nosotros no solo una vez, pero no solo fue eso, también hemos estado en cumbres electorales de la región y hemos escuchado buenas prácticas de otros órganos electorales, y el consenso al que llegamos fue que no era viable en este momento porque nos hacía más daño que bien”, refirió la presidenta del TSE.

Aún hace falta que el Pleno de magistrados legalice está decisión. Es muy probable que la adquisición quede oficialmente descartada en la próxima sesión ordinaria de magistrados, prevista para el miércoles 14 de diciembre.

“Nosotros previo a adoptar esto como una decisión formal en un Pleno, mediante un acta decidimos tener acercamientos con sociedad civil, y este tema será ratificado en el próximo pleno que tengamos, pero debo resaltar que esta ya es una decisión tomada”, acotó la magistrada presidenta.

Proceso para el 2024

Agregó que la compra del sistema biométrico puede ser útil para mejorar la eficacia del TSE, pero no es algo que los magistrados afirmen deseen apresurar en 2023 porque no quieren despertar dudas o generar ruidos para el futuro proceso de elecciones.

Esta compra, dijo, podría ser reconsiderada en 2024 para incluso dejar una buena herencia para el fortalecimiento democrático, ya que han visto que este tipo de equipo facilita algunos procesos.

“En realidad el sistema biométrico es un proceso que lo hacen varios países pero para fortalecer el registro de ciudadanos, nosotros lo estamos dejando de lado quizá dejarlo para el 2024 y repensarlo para el Registro de Ciudadanos y sus dependencias”, indicó.

Palencia agregó: “Cuando hablamos de sus dependencias hablamos de organizaciones políticas y todas las delegaciones con subdelegaciones pero es algo vamos a ver el siguiente año, después del año electoral 2023”.