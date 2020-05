TSE deja en suspenso discusión a la reforma a la Ley Electoral

Representantes del Tribunal Supremo electoral, partidos políticos y sociedad civil se reúnieron para establer la matriz de las reformas a la ley electoral. (Foto Prensa Libre; Hemeroteca PL)

Sin embargo, debido a la crisis por el covid-19, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió a lo interno la discusión sobre esas reformas, propuesta que debía entregar al Congreso para que la conociera antes del 15 de mayo, fecha en que finaliza el primer período de sesiones de ese organismo del Estado.

El presidente del TSE, Mynor Custodio Franco, aseguró que no es excusa y que no se aprovecha la situación de emergencia que atraviesa el país para no presentar una reforma electoral en el tiempo establecido.

“No necesariamente entregaremos la iniciativa de reforma a la Ley Electoral antes de que finalice el primer período de sesiones del Congreso. De acuerdo con el estado de Calamidad, se suspendieron los plazos y términos. Nosotros estamos preparando el proyecto, lo que no sabemos es cuándo se hará”, explicó Franco.

El magistrado indicó que no será en mayo porque se interrumpieron los plazos, pero sí entregarán el proyecto, en el cual trabajan tres consultores.

“No podría decir que se incluirán todos los temas o que quedará alguno fuera, porque aún se está trabajando en una iniciativa de ley. Cuando ya se tenga el proyecto para presentar al Congreso sabremos qué se incluye y que no”, añadió el presidente del TSE.

Tiempo establecido

El artículo 256 bis de la LEPP señala que al concluir el proceso electoral se establecerá la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), cuyo objetivo es evaluar el proceso finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueran procedentes a esa norma.

“Las organizaciones sociales, académicas y políticas podrán presentar sus propuestas a la Comisión. El Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente, presentará la correspondiente iniciativa de ley al Congreso de la República, quien tendrá que conocer las mismas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva

legislatura”, establece la normativa.

La Comisión empezó a trabajar desde el pasado 17 de enero en diferentes foros que incluyeron a 77 organizaciones que participaron con sus propuestas de cambios, además de los partidos políticos vigentes, los cuales, por medio de sus representantes, evaluaron el proceso electoral del 2019 y sugirieron modificaciones para mejorar el sistema nacional en la materia.

Cerca de mil planteamientos fueron presentados a la Came, y los temas más recurrentes son la democratización interna de los partidos políticos, la forma como se vota por las diputaciones distritales, la inclusión para establecer cuotas de mujeres y pueblos indígenas, financiamiento de las organizaciones políticas, régimen de medios de comunicación y el fortalecimiento del TSE.

Las organizaciones entregaron sus propuestas a la Came entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, y esa instancia las desarrolló en las sesiones antes señaladas.

Otro momento

Carlos Amador, del Programa de Observación Electoral (Proe), del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), considera que el TSE, aunque no sea en este momento, puede presentar una iniciativa para reformar la Ley Electoral en cualquier momento.

“La Ley establece que si el Tribunal lo considera podrá; entonces no es un plazo final. El TSE posee iniciativa de ley, así que en nuestro punto de vista están en completa libertad de hacerlo en el momento que ellos consideren”, expuso Amador.

El empresario manifestó que Guatemala está viviendo circunstancias fuera de lo común y bastante especiales, por lo que ahora se debe tomar el tiempo para que el TSE trabaje en su iniciativa.

“Producto de las diferentes consultas que se hicieron y lo expuesto por muchos sectores, hay muchos aspectos que hay que arreglar, que hay que corregir, sobre todo las debilidades y deficiencias que quedaron tan evidentes de las reformas que se hicieron en el 2016”, agregó el empresario.

Con otra prioridad

El politólogo Hugo Novales considera que aunque se entregue una iniciativa de ley al Congreso, esta no tendría la prioridad para entrar a discusión, ya que ese organismo tiene otras prioridades, sobre todo ante la emergencia por el covid-19.

Novales aseguró que la magistratura anterior fue muy inteligente en conducir la discusión entre actores de sociedad civil y partidos políticos, pues no produjo una propuesta de reformas, sino que, entendiendo su rol como tribunal saliente, simplemente hizo una síntesis de la discusión y son los nuevos magistrados los que deben impulsarla.

“Con la fortaleza que les dio su reciente elección y su buena relación que tienen en este momento con el Congreso, tienen la oportunidad de presentar una reforma y que esta sea discutida claramente, pero con la emergencia actual no es el mejor momento para hacerlo; seguramente habrá otras prioridades en el Legislativo y eso está claro. No veo qué problema tendrá el TSE en presentarla ahora, dado que no es necesaria una discusión pública, pues el Congreso podría recibirla, pero no necesariamente discutirla”, señaló Novales.

Añadió: “Si el TSE en este momento, por X o Y razón, no presenta la reforma, ellos pueden hacer uso de su iniciativa de ley y presentarla más adelante. El problema es que cada mes que pasa les puede afectar. Está el ejemplo de las reformas del 2016, cuya implementación para el 2019 fue accidentada y no la ideal”.

El experto manifestó que el TSE debe comprender que el tiempo que pierde en no entregar una propuesta de reforma es un tiempo que le puede complicar más adelante la implementación correcta de esos cambios para las elecciones del 2023.

Temas discutidos

La Came debatió varias propuestas durante poco más de un mes.

Evaluación de las elecciones generales 2019

Sistema electoral

Sistema de organizaciones políticas

Proceso electoral

Financiamiento de las organizaciones políticas y régimen de medios

Justicia electoral

Organismo electoral

Excandidato al TSE asume como secretario

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) nombró el 21 de abril pasado como secretario general de ese organismo al abogado Luis Felipe Lepe Monterroso.

Ese cargo lo desempeñó de manera interina Elisa Guzmán Paz, durante dos años, luego de la renuncia del secretario Hernán Soberanis.

Guzmán Paz regresó a su cargo en la secretaría general del TSE.

Lepe Monterroso fue uno de los 20 abogados que integraron la lista de profesionales para el cargo de magistrado, obtuvo 76 puntos e integró esa nómina con cuatro votos a favor.

El abogado también se postuló en los procesos para magistrado de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia.

En este último no fue elegido para integrar la nómina, pero en el de Apelaciones fue incluido en la lista de 270 profesionales del Derecho, con un punteo de 84