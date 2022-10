TSE está lejos de meta de empadronamiento para marzo de 2023

A la fecha, hay 8.7 millones de ciudadanos empadronados en el Registro de Ciudadanos. Durante el primer cuatrimestre del año, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron que aspiraban alcanzar a 9.8 millones para las elecciones generales del 2023. Sin embargo, de seguir con el ritmo actual, esta meta no se cumpliría.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) refiere en su artículo 9 que para votar se necesita estar inscrito como ciudadano con anticipación no menor de tres meses en el Registro de Ciudadanos. Dado que la primera vuelta se prevé realizar el 25 de junio, la fecha límite para empadronarse y poder ejercer el sufragio sería, tentativamente, el 26 de marzo de 2023.

Sin embargo, un análisis de la organización Diálogos advierte que entre el 1 de septiembre y el 26 de octubre, el ritmo de empadronamiento diario fue de 2 mil 134 personas en promedio. Esto quiere decir que, de continuar con esa tendencia, únicamente se alcanzarían a 9 millones 059 mil 144 personas para la fecha antes indicada.

Consultadas al respecto, las autoridades del TSE informaron por medio de su oficina de comunicación que esperan alcanzar la meta el primer trimestre del año y para ello prevén sumar personal.

“Con la estrategia vamos a tener un cambio, estamos en la fase de sumar más recurso humano que fortalezca las acciones de empadronamiento, buscando llegar a nuestras metas establecidas”, informaron.

Acciones

El politólogo Jorge Aguilar Wong considera que los centros de empadronamiento deben instalarse, no solo en cabeceras municipales, sino en aldeas y comunidades lejanas a los centros urbanos.

“Los centros deben llevarse a cabeceras departamentales, pero también a aldeas para avanzar a una velocidad rápida. Incluso, si hubiera recursos, se debiera buscar a la gente para empadronarla en sus propias casas. Estamos a cinco meses y son situaciones que podrían replantearse”, afirma.

El entrevistado considera que mientras más crezca el padrón, los desafíos para los partidos políticos son mayores.

“Si la mayoría de gente puede votar, eso significaría un beneficio para la democracia. Pero los damnificados serían los partidos políticos porque tendrían que llegar a más votantes y eso genera más costos y más trabajo. Sin embargo, no es una limitante porque con las redes sociales se puede llegar a más gente”.

Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, dijo que es recomendable contar con una estrategia que no cambie cada vez que se cambia de autoridades electorales.

“En el TSE hemos visto que cuando se cambia de autoridades, cambian estrategias que se han venido implementando. La institución plantearse cómo se ve en 20 años y dónde quiere estar, independientemente de autoridades que lleguen. Hemos visto que el tribunal ha hecho jornadas de empadronamiento en universidades y el interior de país, pero hace falta que se comunique. Muchos jóvenes ni siquiera sabían que hay jornadas de empadronamiento. Pueden utilizar las redes sociales y hacer campañas masivas”, afirmó.

Agregó que en los lugares donde hay bajas tasas de empadronamiento, debe hacerse un diagnóstico de las causas y en función de ello implementar acciones. “Se debe diagnosticar si es porque la ciudadanía tiene más dificultades para tramitar su dpi, si tienen acceso limitado a educación y o no saben qué se necesita para emitir el voto”, dijo Marroquín.

El empadronamiento

El TSE define el empadronamiento como el procedimiento en que el guatemalteco de origen, mayor de 18 años, se inscribe ante cualquier dependencia del Registro de Ciudadanos autorizada para el efecto y obtiene el número que lo identifica de forma exclusiva dentro del padrón electoral municipal y lo habilita para ejercer sus derechos y obligaciones cívicas y políticas. Esto es voluntario, gratuito y personal. Para el trámite hay que contar con Documento de Identificación Personal.

Carlos Mendoza, analista de Diálogos, explica que uno de los obstáculos ha sido que los ciudadanos no son inscritos de forma automática en el registro de electores, sino deben cumplir el trámite administrativo de inscribirse primero en el Registro de Ciudadanos para poder votar.

Esto se debe a que, en un inicio, cuando ocurrió la transición a la democracia en 1984 y 1985, Guatemala no contaba con el Registro Nacional de las Personas (Renap) ni el DPI. Los registros civiles de las municipalidades emitían la cédula de vecindad, pero los documentos eran falsificables.

Por ello, era justificable que para garantizar la integridad del padrón el Registro de Ciudadanos estableciera un procedimiento para verificar la identidad de las personas, pero ahora esa función la cumple el Renap, explica Mendoza.

“Por lo tanto, el paso adicional de la Constitución y de LEPP de “inscribirse en el Registro de Ciudadanos” podría ser considerado como una restricción indebida pues ahora causa más daño que bien. También porque ahora contamos con sistemas informáticos, bases de datos y algoritmos que permiten automatizar procesos que antes eran análogos (en papel) y burocráticos”, afirma el experto en una publicación de Diálogos.

Voto en el extranjero

El TSE contabiliza 74 mil 711 personas empadronadas en el extranjero. La cifra es baja si se considera que solo en Estados Unidos viven unos tres millones de guatemaltecos, de acuerdo con estadísticas de la Cancillería.

Por ello, la semana pasada un grupo de migrantes guatemaltecos radicados ese país se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que se garantice su derecho al voto en los comicios de 2023.

“El derecho al voto de los guatemaltecos que vivimos en Estados Unidos está en riesgo y las elecciones podrían ser un fracaso”, dijo Ben Monterroso, representante de la organización Voto de los Guatemaltecos Residentes en el Extranjero (Voguare).

Según dicha organización, de 2019 a la fecha únicamente 12 mil guatemaltecos radicados en la nación norteamericana han sido habilitados en el padrón para participar.

Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE, informó que de julio del año pasado para la fecha van 13 mil personas empadronadas.

“Las proyecciones pueden ser ambiciosas. Quisiéramos lograr la mayor parte. Sería ideal que llegáramos a 20 mil, quizá es pensar mucho pero es una meta que nos hemos trazado”, dijo Palencia.

Asimismo, comentó que no tiene conocimiento de las acciones planteadas por migrantes en la Corte Suprema de Justicia.

“Solo la noticia vi y estamos haciendo lo necesario. La mayor parte de connacionales en el extranjero no están documentado y al carecer de DPI esto les impide empadronarse. Hemos hecho misiones de empadrnamiento donde vamos con Renap al consulado. No es cierto que no estamos trabajando como ellos indican. Lo estamos haciendo en coordinación con el Minex y vamos acompañados con el Renap”, dijo Palencia.

Por último, agregó que hay una propuesta para que las personas puedan votar en EE.UU. desde el distrito donde se encuentren. Esto está en trámite y se podría terminar de analizar los próximos días.