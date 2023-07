TSE no descarta pedir medidas de protección ante la CIDH para algunos de sus trabajadores

“Sí, hemos pensado en alguna medida cautelar para algún jefe o director o nosotros mismos… por supuesto que eso es una contingencia que no existe en este momento, pero que tampoco se descarta”, dijo Irma Palencia, presidenta del TSE, al momento de ser cuestionada por periodistas sobre esta posibilidad.

La investigación por el proceso de formación del partido político Movimiento Semilla alcanzó a autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que este órgano no descarta buscar medidas de protección a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), mantiene un caso bajo investigación que indaga en el origen de partido político Movimiento Semilla, por aparentes firmas falsificadas en la creación del partido político.

Por ese caso la Feci allanó la sede del Registro de Ciudadanos del TSE y la sede del partido político Movimiento Semilla, quien pasó a la segunda vuelta del 20 de agosto para enfrentarse a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Esta investigación penal sale a luz cuando el TSE estaba por oficializar los resultados de las votaciones, ya que incluso el juez Séptimo Penal, Freddy Orellana, suspendió la personalidad jurídica del partido por petición del Ministerio Público (MP).

El órgano electoral informó que no le era posible cumplir con esa instrucción judicial porque este tipo de casos son exclusivamente de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), norma de rango constitucional.

Debido a esto, el juez Orellana certificó lo conducente contra Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos, quien debió, a criterio del MP, no validar las adjudicaciones de cargo de partido y suspenderlo como dictaba la orden judicial.

Sigue fuera de labores

Ramiro Muñoz optó por un periodo de vacaciones autorizado por el pleno del TSE, del que la presidenta Palencia afirma desconocer de cuánto tiempo es exactamente.

“En cuanto al señor Ramiro Muñoz, no tengo el dato de cuándo vencerán sus vacaciones, no tenemos comunicación con él, ni él con nosotros; hemos respetado la decisión que tomó de distanciarse por algún momento, no tenemos noticias”, señaló.

En su lugar quedó como encargada del Registro de Ciudadanos, Eleonora Castillo, a quien un juzgado emitió orden de captura por no acatar las resoluciones judiciales, y quien según Palencia ella se encuentra en Guatemala y ha cumplido con sus atribuciones.

“Respecto a la subregistradora, ella se encuentra en el país, tengo entendido que así es, y ha estado prestando de alguna manera, tal vez intermitente su función, pero lo ha estado haciendo”, indicó.

Reunión con Almagro

El próximo miércoles el Pleno de magistrados del TSE sostendrá una reunión con Luis Almagro, Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Almagro anunció que visitará Guatemala ante el contexto político, que a consideración de algunos grupos de observación, ponen en riesgo la democracia de Guatemala.

Almagro estaría llegando a Guatemala para sostener una serie de reuniones la semana próxima, en donde el miércoles su agenda, según confirmó el TSE, se detalla una reunión con el pleno de magistrados electorales.