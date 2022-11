TSE tiene bajo la lupa a cerca de la mitad de los partidos políticos vigentes por supuesta campaña anticipada

Los expedientes se remitieron luego de las detecciones en torno al “posicionamiento” de personas o partidos políticos en medios de comunicación en época no electoral, según el oficio.

Con las investigaciones, la Inspección General debe determinar si estos partidos están incurriendo en campaña anticipada, y al darle trámite debe otorgar un plazo no mayor a cinco días hábiles para que las agrupaciones presenten sus pruebas de descargo.

Además de las agrupaciones políticas, se remitieron en el últimos mes expedientes de posible propaganda de Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula; Francisco “Panchito” Ruiz, coordinador municipal de Vamos en Mixco; así como los diputados Patricia Sandoval y Cristian Álvarez.

Partidos bajo investigación:

Podemos Unionista Cabal Vamos Comunidad Elefante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Bienestar Nacional (BIEN) Visión con Valores (Viva) Partido Humanista Partido Unión Republicana Valor Cambio Nosotros Movimiento Semilla

Jornadas de afiliación

Debido a la prohibición que existe en la actualidad para efectuar actos de campaña antes de la convocatoria de elecciones, la mayoría de los partidos políticos se ha concentrado en llevar a cabo actividades de afiliación, con la intención de comenzar a posicionar frente a la población a posibles aspirantes a cargos de elección popular.

Estas actividades también son objeto de análisis de parte del TSE.

Notificaciones

La semana pasada, la Inspección General del TSE notificó a los partidos Vamos y Movimiento Semilla acerca de dos expedientes administrativos que se encuentran en trámite y por los cuales los emplazó para que presenten sus descargos.

En el caso de Vamos fue en agosto que la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión trasladó un expediente a la Inspección General por el uso de las redes sociales de la agrupación política.

En tanto, contra el partido Movimiento Semilla fue en septiembre que la Inspección General del TSE la que solicitó a la Unidad de Medios que trasladara los expedientes de los diputados Bernardo Arévalo, Samuel Pérez y Ligia Hernández, así como de los afiliados Cinthya Rojas y Raúl Barrera, por supuesta campaña anticipada.

Advertencias

A la fecha son ocho los políticos que han sido advertidos por parte del TSE sobre que podrían no ser inscritos en las próximas elecciones si continúan con actividades que se enmarcan en posible “campaña ilegal”.

Se trata de Neto Bran, Roberto Arzú, Arcenio Pérez, Élmer Hernández, Sandra Torres, Thelma Cabrera, Edmond Mulet y Fernando Alcayaga.

El artículo 62 Quater, del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que se debe fijar un plazo de ocho días para que las personas advertidas suspendan la actividad de propaganda ilegal.

En el caso de Bran y Arzú semanas atrás fueron notificados de que por continuar con actividades catalogadas por el Registro de Ciudadanos como “propaganda ilegal”, no se les permitiría su inscripción, sin embargo, son decisiones apelables.

Analistas

A criterio de algunos analistas, se percibe parcialidad, subjetividad y discrecionalidad en las sanciones y advertencias que ha hecho el TSE, ya que no existe una estandarización de los criterios de qué es la campaña anticipada.

“Lo que hemos visto es que de manera discrecional han mandado esas advertencias y sanciones, y eso genera desconfianza. No hay una estandarización de a quienes se aplica y a quienes no”, expuso la politóloga Marielos Chang, quien apunta a que las personas sí pueden tener postulas políticas, pero no llamar al voto.

Mientras tanto, Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), existe subjetividad que se puede prestar a malas interpretaciones de los criterios de la campaña anticipada y cuestiona el retraso que ha tenido el análisis de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Hay una fuerte responsabilidad en el Congreso porque no se discutió oportunamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos y dejar clarificado qué es y qué no es campaña anticipada. El TSE tiene responsabilidad en cuanto a dar mucha más certeza de que puede ser campaña anticipada”, expuso Dabroy.

Sobre lo expuesto por los analistas se buscó una postura del TSE a través de su departamento de Comunicación Social, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.