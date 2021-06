Unos 1,284 contenedores ingresaron a Guatemala sin revisión de rayos x

Los diputados solicitaron informes que permitan establecer responsabilidades a cada funcionario involucrado en el control y seguridad de las portuarias. Fotografía: Prensa Libre (Carlos Kestler).

La falta de controles en las aduanas nacionales incluye también fallas en el sistema de rayos x, área en donde deben de pasar todos los contenedores que ingresan a territorio nacional para evitar el trasiego de ilícitos, pero este filtro no se ha cumplido según documentos que proporcionó la SAT a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante una cita de fiscalización.

Los congresistas advirtieron que los errores en el sistema de video vigilancia se agudizan porque no tienen acceso a este sistema de control remoto autoridades de la Marina ni del Ministerio de Gobernación, como reconocieron sus viceministros en el Congreso.

La defensa de las autoridades portuarias, tanto de EPQ como de Empornac, es que ninguno de los dos ministerios ha solicitado acceso a este control de vigilancia, pero que de ser requerido se pueden hacer las gestiones administrativas para también ser incluidos.

Para ejemplificar la magnitud del problema los congresistas señalaron que en la EPQ no hubo control de rayos x las fechas 7 y 20 de abril de 2021, cuando ingresaron 398 contenedores, en este puerto durante seis meses han ingresado 470 contenedores en el momento que el sistema de revisión reporta inconvenientes.

En Empornac el problema no es tan diferente, durante seis meses ingresaron 814 contenedores sin control de revisión tecnológico, que a criterio de las autoridades de la SAT no resta el trabajo de inspección.

“Es un tema un poco más complejo porque el flujo de movimiento de los contenedores es que cuando arriba el barco se pasan a los rayos x y ya quedan de una vez escaneados, que es un momento diferente a cuando pasan en aduanas. Los 470 contenedores que salieron del puerto que usted mencionaba son los que salieron en el momento cuando se estaban reportando las fallas, sin embargo no es precisamente que esos no se hallan pasado a rayos x, cuando salen del puerto es porque ya pasaron todo el movimiento aleatorio. Estamos estudiando que cuando se presenten estas fallas se vayan a un área designada y posteriormente pasen esos contenedores”, argumentó Marco Livio Díaz, Superintendente de Administración Tributaria.

Pero no todos esos contenedores tuvieron una revisión física debida a que los contenedores electores para este procedimiento son al azar, y todos los demás si tendrían que pasar por el sistema de rayos x para garantizar que no ingresen al país ilícitos, cuestión que para los diputados fiscalizadores es imposible de cumplir con los controles actuales.

“Si Gobernación no tiene acceso a cámaras, si Defensa no tiene acceso a cámaras, un contenedor puede pasar 20 días en un patio y lo pueden abrir y sacarle las cosas. Por eso la importancia de las cámaras. El problema es que tenemos unas empresas portuarias contaminadas por las mafias y la corrupción, no quieren la Ley de Regulación Portuaria, y para qué la van a querer si siguen robando, siguen saqueando, siguen pasando droga, armas, contrabando. Eso es lo que está pasando y esa es la preocupación del Gobierno de los Estados Unidos, que en nuestros puertos pasan armas, drogas y hay contrabando”, precisó Carlos Barreda, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La bancada solicitó informes a Gobernación y Defensa para saber que controles en materia de seguridad van a implementar en las fronteras marítimas, así mismo requirieron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una inspección, y en caso de ser necesario, pidieron que se presenten las denuncias correspondientes por esos errores en los sistemas de vigilancia, que los diputados sospechas no son por casualidad.