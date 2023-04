Vecinos de Palín y Escuintla se dividen por futuro de la administración de la autopista

No obstante, vecinos de la región opinan que se debe consultar a todos los sectores involucrados para que no existan desacuerdos en las decisiones que se tomen. Héctor Robledo, comerciante y vecino de Palín, dice que lo más viable es que no exista más cobros y que sea una ruta libre, pero de mantener las garitas, que sea la municipalidad la que se encargue de administrar los fondos.

“Es riesgoso que la municipalidad administre el dinero de lo que se paga, pero también creo que no todos son irresponsables, hay quienes solo vienen a servirse, no vienen a servir al pueblo, no estoy en contra de ellos, deben desempeñar su trabajo”, opina.

David Gómez, residente en Palín, sostiene que una concesión evita accidentes, mantiene en buenas condiciones los vehículos y al dejar la autopista en manos del gobierno se perderían las condiciones que actualmente tiene ese tramo carretera.

“Por lógica no debería haber cobros, eso tendría un gran impacto positivo en los que a diario transitan por el lugar, eso sería lo mejor, pero si no hay concesión estoy seguro que en uno o dos años va a estar con muchos baches, es bueno que se mantenga concesionada, yo recorro la autopista de Cuilapa a Palín y gasto Q25, pero eso me los ahorro en tiempo y combustible, porque si no existiera esa autopista tendría que cruzarme toda la capital para llegar acá”, afirma.

A criterio de Alfonso Tax, “por el bien de la economía y de los comerciantes” que a diario utilizan la ruta al Pacífico, el paso debería quedar libre de cobros, Sin embargo, lo ve difícil y propone que sea la municipalidad la que administre los fondos, con la esperanza de que los recursos sean utilizados para el mejoramiento del municipio.

“Si en caso se quedara el peaje se debería ampliar el servicio, porque a veces hay colas y se pierden hasta dos horas para pasar, sobre todo en la época de Semana Santa, el costo creo que es considerable no es exagerado”.

Norma Cux, comerciante de ropa, afirma que constantemente viaja a Escuintla, pero prefiere utilizar la carretera antigua, No obstante, el tiempo para llegar se duplica debido al congestionamiento que provoca el transporte pesado.

“Es un caos, no todos tenemos los recursos para pagar los Q15 que cobra el peaje, entonces preferimos ahorrarnos esos costos, aunque represente lidiar con las largas filas de camiones, a veces la fila se queda totalmente parada, ni para atrás, ni para adelante.

Escuintla no quiere más pagos

Para el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera Estévez, ese es uno de los principales problemas, especialmente en la jurisdicción del municipio y considera que no se debe renovar el contrato y la ruta debe quedar libre de peajes.

“El responsable de las carreteras es el ministerio de Comunicaciones a través de Covial, hemos visto que del kilómetro 38 se mantiene dándole mantenimiento a la ruta y podría continuar con los otros 17 kilómetros de la ruta que conecta Palín y Escuintla. No podemos quitarle la responsabilidad al Estado y no es posible que sigamos sufriendo esa cantidad de tráfico pesado por esa incapacidad de funcionarios”, señaló el jefe edil.

El alcalde dice no estar en contra de los peajes. Sin embargo, sostiene que la autopista fracasó debido a las complicaciones para transitar por municipios aledaños por los altos cobros y no deja ningún beneficio para la localidad.

Carola Alvarado, representante de un grupo de vecinos organizados al que denominaron Bloque Autopista Palín-Escuintla libre de Peajes, dice que buscan que se haga una consulta de vecinos para determinar su postura en cuanto al tema y que las autoridades municipales las tomen en cuenta al momento de que se tome una decisión

“Que los representantes del Congreso tomen en cuenta la postura de la población para que influya en lo que van a realizar. No es solo el alcalde el que decide, la municipalidad avala la consulta de vecinos y entonces estamos en ese proceso”, puntualizó.

Para este domingo se tiene planificada una reunión entre vecinos y autoridades municipales en la plaza central de Palín, en donde se buscará integrar una comisión que será la que organice la consulta de vecinos.

“Con esta junta es donde se decide cómo se llevará a cabo el proceso y que se les preguntará, lo que sí hemos escuchado es que la mayoría de vecinos ya no quiere el peaje y que sea una ruta libre, pero para respuestas concretas se tienen que hacer un proceso y determinar una fecha”.