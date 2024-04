El activista de origen cubano, Yunier Suárez, en entrevista con Prensa Libre hizo énfasis en la importancia de que la ciudadanía participe en los procesos democráticos y se mantenga alerta de los mismos para poder defender la libertad cuando esté amenazada.

Suárez participó como conferencista en el College Freedom Forum llevado acabo el viernes 5 de abril en la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Este es un evento que se desarrolla con el objetivo de acercar a los estudiantes de diversos campus universitarios con activistas de distintas partes del mundo que promueven la democracia y los derechos.

En la página de evento definen al activista como defensor de los derechos humanos desde el teatro. Esto lo llevó a ser perseguido por el Ministerio de Cultura de Cuba. Luego de vivir 30 años en Cuba, se asentó en España.

Desde su experiencia, ¿Cuáles son los primeros efectos de un gobierno que no respeta los derechos humanos?

Tomando Cuba como ejemplo, las violaciones más básicas de derechos humanos durante la dictadura se veía en limitación de libertades a la hora de decidir cómo educar a tus hijos, limitación de libertades a la hora de expresar inconformidad.

Desde el principio, la persecución política ha sido uno de los rasgos primarios, -persigue a- personas por su orientación sexual o por sus elecciones sexuales, donde fueron disidentes, también fueron opositores.

Con esos casi 30 años que viví dentro del régimen con la gran mentira en la que en la que me crie. Eventualmente se descubre que no has sido más que un instrumento del sistema, del poder para utilizar a los individuos, a la ciudadanía desde que nace hasta que desafortunadamente tienes que escapar.

¿Cómo se puede hacerle ver a la ciudadanía la importancia de la libertad?

Hay que decirle a las nuevas generaciones el precio que hay que pagar por la libertad, pero también cómo mantenerla y cómo defenderla. Esto es importante especialmente ahora que los dictadores han descubierto que llegar al poder con las reglas de la democracia, es quizás más económico y más efectivo. Hace 40 años tenían que movilizar ejércitos y armas.

Hoy día llegan al poder con el voto y es por eso que, en mi onión, es muy importante que los jóvenes de toda la región puedan leer a profundidad la historia de la región. Es muy importante que entiendan que el mal ha sido diseminado desde La Habana.

Generar empatía es fundamental, pero generar educación también es importante. Necesitamos una generación educada en los valores de la libertad, pero también en los valores de la memoria, de la historia de nuestros pueblos.

Tendemos a a creer que la estabilidad democrática es eterna, y no lo es, sino se defiende si no estmos atentos puede venir quien vaya a intentar arrebatárnosla.

Hablando de casos concretos del hemisferio, recientemente Nayib Bukele logró permanecer un periodo más en el poder, ¿cómo analiza esta situación?

En el caso de de El Salvador, que ha hecho mal uso de ese poder y ha hecho todo lo posible por sostenerse, por mantenerse ahí. Suele suceder que los individuos cuando venimos de allí -una dictadura- intentamos irnos al otro lado, al lado quizás más radical y esal moralidad superior en la que vamos a organizarlo todo y vamos a hacerlo todo, casi siempre se esconde la peor de las penas humanas.

A partir de la lucha por la libertad de cuba podremos empezar a construir una democracia sólida, a partir de ahí podremos empezar a construir un Estado de Derecho.

Los regímenes, las violaciones, no son del color político al que le pertenecen.

En Guatemala este año se deben de renovar las cortes, hace cinco años que debieron renovarse el proceso se entrampó y los jueces y magistrados permanecieron por un periodo más. ¿Cómo puede la ciudadnaía evitar esto al ser un proceso que no involucra la voluntad popular?

En la medida en que las instituciones están totalmente penetradas y todas están divididas, digamos, desde el poder más más más visible, más superior, al menos el más visible, que no significa necesariamente que sea el verdadero poder, y digo esto con conocimiento de causa.

Es la ciudadanía la que necesita hacer el trabajo más duro y probablemente el más pesado, porque la movilización ciudadana supone mucho trabajo que alguien asuma la responsabilidad de dirigirla, al menos de guiarla. Si los poderes colapsan entre sí y si la permanencia en el poder no viene obviamente como resultado de lo que los ciudadanos deciden, sino del juego político de los que están en el poder, mi respuesta es la misma.

Tenemos que ser parte de la toma de decisiones, tenemos que participar de la vida política, tenemos que luchar contra la apatía política. El poder no quiere que los ciudadanos participen y esa apatía política es el fin de la democracia y es el fin de la libertad.

¿Cuál es el rol de los medios en esa lucha contra la apatía política?

Los medios de comunicación como tal cumplen muy bien su rol, pero muchas veces desde del poder de falta de la regularización. Los medios son un catalizador importante, no solo de lo que piensa la ciudadanía, sino también de lo que los gobiernos, los regímenes autocráticos, los gobernantes, los autócratas de hoy le cuentan a la ciudadanía.

A lo que los gobiernos incluso no tienen control, es a las las redes sociales, a los canales independientes, a crear alternativas, a crear materiales educativos y es lo que necesitamos, especialmente en la región, necesitamos necesitamos propaganda de libertad.