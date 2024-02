Aunque la mayoría de magistrados está en favor de aprobar desistimiento de Tedefe que abriría posibilidad al COI de levantar suspensión, todavía no se define fecha para conocer el caso.

El 7 de febrero, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue convocado para conocer —aprobar o improbar— el desistimiento que presentó el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe) el 14 de abril del 2023. Este último es la máxima autoridad en dicha materia para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y comisiones disciplinarias.

Lo que buscan los nuevos miembros del Tefede es retractarse de lo que iniciaron sus antecesores en el 2022, quienes pidieron que se suspendieran algunos estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y que condujo a que el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionara al país en materia deportiva.

La reunión que se tenía programada para el 7 de febrero pasado fue suspendida porque se retiró la ponencia.

Mayoría

Fuentes cercanas al máximo tribunal argumentaron que había por lo menos tres de cinco votos favorables para aprobar el desistimiento. La propuesta del magistrado Néster Vásquez, ponente, fue retirada por la presidencia de la CC, cuyo titular es Héctor Hugo Pérez Aguilera.

Luego de ello, Vásquez se inhibió de conocer el caso de nuevo.

A su vez, la presidencia de la CC lo remitió a la vocalía siguiente, a cargo de la magistrada Leyla Lemus, que, a la fecha, según fuentes de la Corte, no ha presentado la ponencia para que se defina una fecha y se convoque al pleno.

Prensa Libre tuvo acceso a una carta que mandó el 9 de febrero Pérez Aguilera a los magistrados Roberto Molina y Claudia Paniagua, en respuesta a una misiva enviada un día antes —8 de febrero—, en la cual solicitaban que se convocara a sesión el 13 de febrero para resolver sobre los expedientes acumulados 3,113 y 3,275-2022, relacionados con el desistimiento del Tedefe.

Sin embargo, la respuesta al oficio 002-2024/MIII/RMB/SJ fue que en “reiteradas ocasiones han sido convocados a sesión de pleno de magistrados, conforme lo regula el artículo 180 de la ley de amparo”, para conocer al respecto.

Les hizo ver que la primera vez fue el 16 de noviembre del 2022, durante la cual no se aprobó el proyecto de sentencia, y la más reciente el 7 de febrero, cuando reiteró que Vásquez se inhibió de continuar conociéndolo.

En esa carta Pérez Aguilera indica que está a la espera de que la nueva magistratura ponente, a cargo de Lemus, “remita a la secretaría del pleno el proyecto respectivo para ser convocado, como se solicita”.

De acuerdo con documentos oficiales a los que también Prensa Libre tuvo acceso, los argumentos de Molina y Paniagua para solicitar que se conozca el desistimiento del Tedefe es porque “las repercusiones negativas al deporte olímpico son muy grandes y, sobre todo, porque cada vez está más cerca la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024”.

Los dos magistrados, quienes razonaron su voto en las ocasiones anteriores, debido a que creen que la suspensión de los estatutos del COG han perjudicado a los atletas, solicitaron una plenaria para el 13 de febrero pasado, que no se celebró.

Intermediará

El presidente Bernardo Arévalo estará hoy en Suiza para intermediar y procurar que los atletas puedan representar al país en las próximas justas olímpicas de París, en julio próximo. La agenda del mandatario contempla una reunión con el presidente del COI, Thomas Bach, en su sede, como parte de su gira oficial por varios países de Europa que inició el 16 de febrero.

Días antes de que saliera Arévalo del país, declaró: “Vamos a tener una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional en Suiza, donde, a partir de contactos que ya hemos tenido por medio de cartas, vamos a hacer un análisis de la situación de Guatemala en el marco del COI para encontrar una salida que permita que los atletas guatemaltecos puedan competir en condiciones plenas”.

Advertencias

El COI ratificó la suspensión indefinida a Guatemala el 15 de octubre del 2022. Según la carta con la que oficializó la decisión, los atletas guatemaltecos no podrán representar al país ni competir “bajo su bandera” en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales.

La suspensión tuvo su origen cuando la CC dejó en suspenso parte de los nuevos estatutos del COG.

“Los estatutos del COG no se encuentran suspendidos en su totalidad, solo en lo relacionado con el régimen electoral que contiene puestos que son contrarios a la Constitución y a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte”, puntualizó el Tedefe en un comunicado dado a conocer en septiembre del 2022.

En diciembre del año pasado el COI le reiteró a Jorge Rodas, presidente del COG, que dicho ente no está autorizado a funcionar como Comité Olímpico Nacional (CON).

La carta fue en respuesta a una misiva que había enviado el 20 de noviembre del 2023 y firmada por Miriam Mahdavi, directora de asuntos legales del COI, con copia a Bach y a Gerardo Aguirre, entonces presidente del COG y luego suspendido por decisión del Comité Ejecutivo del COI.

“Como usted sabe y como ya le fue indicado hace pocos meses por el Departamento de Relaciones con los CON, el COI no reconoció los resultados de las llamadas ‘elecciones’ que se llevaron a cabo el 9 de octubre de 2021”, inicia la carta firmada por Mahdavi.

“El Comité Olímpico Guatemalteco ha sido suspendido por decisión del Comité Ejecutivo del COI el 8 de septiembre del 2022, que entró en vigor el 15 de octubre del 2022”, ahonda.

“Esto significa, en particular, que el COG ya no está autorizado a funcionar como un comité olímpico nacional acorde a su papel como está definido en la Carta Olímpica, hasta que la situación se resuelva y pueda levantarse la suspensión, como claramente fue declarado en la decisión del Comité Ejecutivo del COI, la cual fue comunicada a la jefatura reconocida por el COI del COG — suspendido en la actualidad—, en particular a su presidente señor Gerardo Aguirre —copiado en esta carta para su información—”, remarca.

El expresidente de la Federación Nacional de Softbol de Guatemala, Héctor Sazo, manifestó que una tercera persona, ajena a los dos grupos que se disputan el control del COG, sería necesaria para resolver los problemas del deporte nacional.