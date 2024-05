Hoy fue destituido Luis Aroldo Ayala Vargas quien ocupaba el puesto de viceministro de Energía y Minas y era el encargado de las áreas de hidrocarburos y minería, puesto que ocupó desde el 3 de junio de 2021.

Este mismo día Álvaro Efraín Morales Carrillo, director general de minería del MEM, presentó su renuncia al puesto. La salida de ambos funcionarios, según fuentes de esa cartera, ocurre por algunos señalamientos e investigaciones en curso relacionadas con algunas licencias mineras.

Además, con pesquisas sobre los subsidios que otorgó el Estado durante la pandemia en materia de gasolina y propano. También, señalan, el cobro de regalías que no se les ha hecho a algunas empresas petroleras en el país.

Por medio de un comunicado el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se limitó a decir que "con esta remoción, reafirmó su compromiso de contribuir al desarrollo nacional y la prioridad de fomentar en el Ministerio de Energía y Minas una cultura de transparencia y eficiencia, de acuerdo con los lineamientos del Código de Ética del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo”.

Según el informe oficial en los próximos días darán a conocer los nombramientos pendientes en ese ministerio. Fuentes de la cartera sostienen que la remoción se venía gestando desde que se supo de algunas contrataciones irregulares en el MEM, y que estuvieron a cargo de Ayala Vargas.

Los motivos

La carta de renuncia de Morales Carrillo se hizo pública y en ella manifiesta que desde 2018 laboraba en la dirección de minería.

"Habiendo trascurrido más de seis años de ese día, hoy estimo pertinente hacer de su conocimiento que personalmente he decidido terminar un ciclo de mi trayectoria profesional en este Ministerio, derivado de ello de la manera más respetuosa tengo a bien presentarle mi renuncia como director general de Minería, con efecto automático a partir de la presente fecha de recepción de este documento", se lee.

Según él "es el momento de dar un paso al costado para que otros profesionales tengan la oportunidad de dirigir la Dirección General de Minería".

Cambio de imagen

El titular del MEM, Víctor Hugo Ventura, abordado en el Palacio Nacional durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), comentó que el cambio de Ayala Vargas obedecía a cambios en imagen.

"Sin duda él es un buen profesional, pero necesitamos hacer cambios importantes en el Ministerio", añadió.

De acuerdo con Ventura estos cambios son necesarios, también, "para poder reflejar e implementar adecuadamente los programas de la administración actual".

Ventura dice que Ayala "manejaba muy bien el viceministerio. Por eso fue quien me acompañó durante tres meses, pero yo no he tenido una sola denuncia con pruebas en contra de él", afirmó.

¿Al fin se va el Director de Minería?q debería ser investigado por tráfico de influencias al otorgar licencias Mineras de forma ilegal.Igual hay rumor de salida deViceministro de Hidrocarburos AYALA q apaño el NO pago de regalías petroleras.Miren el carrito del director. pic.twitter.com/wdIOBPiULl — carlos barreda (@cbarreda01) May 10, 2024

Otra destitución

Esta destitución se suma a la de Edvin Danilo Mazariegos, removido el 29 de abril como viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM. La demisión derivó tras la confirmación de que Mazariegos hacía pasar a su pareja Heidy Alicia Méndez Vásquez como trabajadora del MEM.

Estos hechos los publicaron los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa en el medio digital Vox Populi. Incluso, en otra publicación, evidenciaron que José Adán Soto Méndez, de 24 años, hijo de Méndez Vásquez, había sido contratado con un salario de Q8 mil 850, en el Ministerio por Ayala Vargas, viceministro separado del cargo este 10 de mayo.