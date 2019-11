Capturan a operaria de maquila vinculada a cobros de extorsiones

La detención ocurrió en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una mujer que trabajaba como operaria en una maquila de ropa fue capturada por supuestos vínculos con el cobro de extorsiones.

Paola Zabala Castro de 27 años es requerida por el Juzgado del ramo penal por el delito de extorsión.

Los investigadores la señalan de tener relación con una banda que se dedica al cobro de extorsiones a comerciantes.

La Fiscalía contra el delito de extorsión desarrolló nueve allanamientos en la ciudad capital y Chimaltenango.

En el departamento de Guatemala hubo 3 mil 956 casos de extorsiones en 2018—una tasa de 113 extorsiones por cada 100 mil habitantes.

En el 2018, la PNC registró 8,678 denuncias de extorsión en el país —promedio de 24 por día—. El MP registró 10,029 —promedio de 27 por día—.

La PNC señala que no contabiliza los casos en los que hubo una llamada de extorsión pero la víctima no pagó, porque no se consumó el delito.

Ampliación La Policía Nacional Civil, a través de #DIPANDA, desarrolla en estos momentos ocho diligencias de allanamiento en coordinación con el MP para fortalecer casos relacionados a las extorsiones, las acciones se reportan en Sacatepéquez y Alta Verapaz. pic.twitter.com/oXBL2RUXec — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 27, 2019

Contenido relacionado:

>Capturan en iglesia a falso monje cuando se disponía a recoger dinero de extorsión

>Aislada y con una ayudante, así vive “la Rancherita”, la pandillera que perdió las manos con una granada

>Pandilleros capturados usaban a menores para efectuar ataques armados