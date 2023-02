EXCLUSIVO | El video que evidencia cómo una banda de saqueadores ingresa a una vivienda de la zona 16 de la capital

Este ocurrió en un condominio de la zona 16 y en el contexto de una banda que poco a poco comenzó a hacer mucho ruido en el sector y a la que los vecinos, finalmente, le llamaron Los Barrancos, porque accedían a las viviendas por las veredas colindantes.

En el vídeo se observa como dos sujetos, con pasamontañas, cargados con linternas y una mochila, ingresan a la residencia que ese día estaba solo con un morador. Las imágenes captan cómo se trasladan de un lado a otro y buscan los objetos en los cuartos, hasta que logran sacarlos para hurtar.

Torres conversó con Prensa Libre y Guatevisión y aseguró que pocas veces salía de paseo al interior del país, pero el 21 de mayo de 2022, lo hizo junto con sus hijos y se llevó tal sorpresa.

Viajó a Panajachel, Sololá, para la celebración de una boda. Mientras disfrutaba de esta actividad junto con amigos y familiares, recibió una llamada que lo cambió todo.

Lo que había comenzado con ilusión aquel sábado 21 de mayo a las 8 horas, cuando emprendieron el viaje, se volvió en un dolor de cabeza 12 horas después. Una empleada doméstica fue quien le alertó el suceso, y el pudo observarlo todo desde su celular, porque está conectado a un sistema de videovigilancia interna.

“La niñera se iba a ir de la casa ese día, pero más tarde. Mi familia y y nos fuimos como a las 8 de la mañana. Ella se iría al mediodía, pero al final, como estudiaba, no se fue y se quedó a dormir”, recuerda Torres.

La víctima cuenta que “tienen un sistema de cámaras conectado a su teléfono. Como a las 8 o 9 de la noche, la niñera me llamó para preguntarme si ya habíamos regresado porque estaba escuchando ruidos, sonidos de escalera y otras cosas”.

Él constató lo que estaba pasando en el interior de su casa en el condominio Siena San Isidro, zona 16, y de inmediato llamó a la seguridad para que verificaron lo sucedido. “A la niñera le dije que se encerrara mientras llegaban los guardias privados”, contó.

La angustia era tal porque solo pudo decirles a los guardias que “estaban robando en su casa y debía hacer algo”.

Añadió que él no podía hacer nada, pero temía por su empleada. Supe que un seguridad del condominio, que estaba en construcción en aquella fecha, tocó el timbre, y evidentemente “no contestó nadie. Comenzaron a ver que ocurrió, pero no ingresaron a la casa”.

“Solo veían desde fuera, pero cuando tocaron el timbre los sujetos huyeron. La niñera salió de su cuarto y les abrió la puerta. Constataron que habían robado cosas”, recordó.

Según Torres le robaron efectivo, joyas, computadoras, una caja fuerte que lograron abrir y llevarse relojes, su pasaporte, chequera y tarjetas de crédito.

Además, según el testimonio, colocaron una escalera en un muro que da hacia el barranco, y supone que por ahí ingresaron a la propiedad que su empresa le rentaba.

Al regresar a la Ciudad de Guatemala tuvo acceso a las cámaras del condominio y confirmó que no solo eran dos personas, como las que se ven en el vídeo de sus cámaras propias, sino cuatro en total.

“Solo dos ingresaron a la casa. Las otras dos se quedaron afuera, esperando a salir con los objetos. También nos dimos cuenta que intentaron hacer un hoyo en el muro porque quisieron sacar más cosas, pero no les dio tiempo”, contó Torres.

Después de todo esto, recordó, llegaron las autoridades para tomar la declaración de las personas que presenciaron el hecho. Les pasaron polígrafo, hicieron muchos cuestionamientos tanto el Ministerio Público (MP) como la Policía Nacional Civil (PNC).

“Yo no tengo ninguna certeza de esto, pero me parece curioso que fue el día que no estábamos. No tengo evidencia, pero quizás hay complicidad de alguien de adentro para decirles que habíamos salido”, indicó.

La víctima de este atraco aseveró que la denuncia correspondiente la presentaron en el MP y la PNC, pero hasta hace poco leyó que habían accionado contra esta banda.

Torres quiso contar su historia porque al ver las publicaciones de Prensa Libre sobre los robos y hurtos que ocurrían en las zonas 10, 14, 15 y 16, además de Carretera a El Salvador, y que se los han adjudicado a Los Barrancos, quiere evitar que haya más víctimas.

Hasta ahora las fuerzas de seguridad han arrestado a cuatro personas vinculadas con esta estructura. Además, entre los hallazgos que han obtenido de dos operativos, lograron descubrir a otra estructura que podría dedicarse al robo de obras de arte y por la que ya hay orden de captura contra el dueño de joyerías y otros negocios en la zona 1, presunto líder.

Los pobladores de aquellas zonas se han organizado para frenar los hechos delincuenciales, y sobre todo, buscan evitar que ocurra un crimen más como el de Luis Rodrigo Mendizábal Pivaral, de 46 años, quien fue localizado en el apartamento 4 de un condominio de la 18 calle y 26 avenida, zona 10, el 13 de diciembre de 2022.

Investigan

Fuentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), de la PNC, revelaron que investigan el caso del video y que han recibido otros indicios que están dando forma a la investigación sobre esta banda que opera desde el año pasado.

El MP informó que se analizan todas las denuncias y que, aunque el caso no figura en los registros de la Fiscalía contra el Crimen Organizado puede estar en otra unidad.