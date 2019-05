En qué contextos políticos han ocurrido las más recientes matanzas en cárceles

Es sumamente lamentable que los guatemaltecos continuen cayendo en los juegos politicos de los popet masters del gobierno actual, el cual se ve dirigido aparentemente por un gobierno central , el cual no es mas que un parapeto de los criminales para manipular las elecciones en el pais las cuales ya tienen ganador. solamente la ignorancia tan profunda de la poblacion, los hace el no poder ver la triste realidad que los rodea. vivimos en una sociedad en descomposicion desde hace anos, pero el pueblo parece estar dormido en un letargo tan profundo que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, o simplemente ya no le importa, ya se han dado por vencidos. triste la realidad del pais el cual podria ser la cabeza de centroamerica, mos sin embargo somos el final de la cola.