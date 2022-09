Lo que se sabe de la mujer que apareció quemada en un camino a Mataquescuintla, Jalapa

Los familiares llegaron al lugar y fue su padre, Lorenzo Ramos, quien la reconoció.

María residía en la colonia Santa Sofía a dos kilómetros de donde fue hallada. Era madre de tres niños de 6, 5, y 4 años; y vivía con su esposo.

Peritos del Ministerio Público (MP) procesaron la escena y analizan si la víctima mortal murió en el lugar en el que se encontró o no.

“Mi esposa vio todavía a mi hija el jueves, se encontraron en el centro de San José Pinula y platicaron. Al día siguiente (el viernes) al mediodía, el hermano del esposo de mi hija me llamó para decirme que ella -María Gloria Ramos Gramajo- estaba desaparecida”, relató Lorenzo Ramos, padre de la víctima.

Versiones

Según Lorenzo, el esposo de su hija ha brindado una versión a los investigadores del Ministerio Público, pero no parecer ser tan convincente.

El esposo dijo que él salió a las 4 horas de la madrugada el viernes y que su hija se quedó dormida con los hijos, pero salió después. “La suegra de mi hija vive en la misma casa y ella dice que escuchó cuando la puerta sonó y al parecer fua cuando ella salió de la casa como a las 4.20 horas. Eso es lo que dicen y no se sabe mucho cómo mi hija sale de la casa”, explicó.

María tenía problemas económicos y sus padres le ayudaban con enviarle algunos alimentos al centro de San José Pinula, ellos residen en una aldea del mismo municipio a unos ocho kilómetros.

“Mi hija no me contó si tenía problemas de violencia con su esposo, lo que sí me contó es que él se iba por 15 días y no regresaba”, dijo Lorenzo Ramos.

El cuerpo de una mujer fue localizado este sábado 10 de septiembre en el kilómetro 24 de la ruta de San José Pinula a Mataquescuintla, Jalapa.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron requeridos por vecinos que hallaron el cuerpo quemado de una mujer, por lo que enviaron personal de la Compañía 127.

Al llegar, los socorristas corroboraron que se trataba de una mujer, cuyo cadáver tenía quemaduras de segundo y tercer grado.