Matan a otra persona en Ayutla y se suma a los otros asesinatos perpetrados en zona disputada por cárteles del narcotráfico

Entre el 23 y 31 de agosto fueron asesinados cuatro agentes de la Policía Municipal, incluyendo al jefe. Este ocurrió el 29 de agosto en el caserío Esquipulas del municipio de Ayutla. En ese lugar fueron acribillados el jefe de la Policía Municipal, Wslen Eladio Sarceño Leiva y agente Joglin Chilel Rodríguez. Sicarios abordo de un vehículo, con placas extranjeras, les dispararon, huyeron y abandonaron el picop para luego incendiarlo.

El pasado 31 de agosto, Maynor González, quien laboraba en área de cobros municipales en Tecún Umán, fue ultimado a balazos cuando se dirigía a su trabajo.

A estos hechos se le suma a la desaparición del policía municipal Henry Alexander Castro Contreras el 18 de agosto. Tres días después su torso fue hallado en un área limítrofe con Ciudad Hidalgo y Ayutla.

El primer ataque contra un elemento de la Policía Municipal ocurrió el 20 de julio pasado a eso de las 2.15 horas, cuando el agente que cuidaba la vivienda de la alcaldesa recién electa resultó herido.

La población está viviendo momentos de tensión, y miedo. “Solo escuchamos que hablan que no salgamos, que están disparando más no vemos en realidad que las autoridades actúen”, indican los vecinos que por temor no se identifican.

Ayutla es un municipio fronerizo con México, la cercanía que tiene hace que se tengan una buena coordinación autoridades de Mexico, quienes mantienen de igual manera patrullajes en las aguas que dividen a los países.

Patrullajes

De acuerdo con el Minsiterio de la Defensa (Mindef) se realizan patrullajes en coordinación con la Policía Nacional Civil. Así como identificación de personas, puestos de control de vehículos y patrullajes de reconocimiento sobre la frontera.

“Hay más de 50 soldados asignados al lugar y un escuadrón de vehículos blindados de reconocimiento”, afirmó la cartera castrense.

Además, esta semana reforzaron el personal ambas instituciones. En el territorio fronterizo que colinda con Ciudad Hidalgo, Suchiate, Chiapas, donde se ha alertado que operan células criminales de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa (CDS).

El ministro de gobernación, David Napoleón Barrientos, confirmó recientemente que se están trabajando con equipos de inteligencia y antinarcóticos.

Consulado cierra

Ante la situación el consulado de México en Tecún Umán anunció cierre de funciones. Serán retomadas las actividades el lunes 4 de septiembre.

Las citas del 30 de agosto fueron reprogramadas para el lunes 4, mientras las del 31 de agosto y 1 de septiembre deben ser reprogramadas vía teléfono o correo electrónico.