Qué dicen las autoridades sobre el video en donde un copiloto amenaza con una escopeta a un conductor en carretera a El Salvador

El metraje, que dura 20 segundos, muestra cómo el camión de productos y el vehículo particular se encuentran uno al lado de otro . De forma repentina, el copiloto del camión saca una escopeta de la ventanilla con dirección al conductor del automóvil.

El conductor, al notar la presencial del arma, da un giro brusco y golpea con su vehículo al camión de productos, en la parte delantera.

“Como cuando a bocinazos no dan vía, a los plomazos tal vez. No puedo creer que no tenemos tolerancia en el tráfico“, escribió la usuaria en Twitter que grabó y compartió el video.

Actualmente el metraje cuenta con más de 500 reacciones, y varios comentarios de otros internautas en donde se expresan negativamente ante las acciones del copiloto.

¿Qué dicen las autoridades?

Amílcar Montejo, Vocero vial de la Municipalidad de Guatemala indicó que el percance ocurrió cerca del kilómetro 15.5 de la ruta CA1 oriente en Santa Catarina Pinula.

Sebastián Siero, alcalde de la municipalidad de Santa Catarina Pinula indicó que, tras el incidente, se montaron operativos por parte de la PMT y de la Policía Municipal en carretera a El Salvador y zonas aledañas.

Afirma también que las autoridades están en búsqueda del camión, ya que con las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar del percance, lograron identificar el recorrido del vehículo, así como las placas de numeración C116BPD.

Siero añade que las diligencias correspondientes que se harán al momento de ubicar el vehículo, tanto por parte de la PMT o de la Policía Municipal, será la solicitud de los papeles, tanto del vehículo como de la escopeta que aparece en el metraje.

Como cuando a bocinazos no dan vía, a los plomazos talvez… No puedo creer que no tenemos tolerancia en el tráfico!!! @HeladosSarita @amilcarmontejo @traficogt pic.twitter.com/wfKCyddmWr — AleSetino ♡ (@AleSetino) March 2, 2023

Además de las declaraciones de Siero, la empresa de productos que es dueña del vehículo respondió en redes sociales a la usuaria que compartió el metraje, y aseguró que tomarán las medidas correspondientes ante la situación.

Peleas entre conductores

Montejo señaló que las peleas entre conductores son bastante frecuentes, y que por mes obtienen un promedio de ocho denuncias por este tipo de percances.

En la mayoría de estas peleas, añade Montejo, no hay presencia de un arma de fuego, y que suelen ocurrir a horas de la mañana.

“¿Que lo motiva? personas que salen tarde pero quieren llegar temprano, para lograrlo cometen acciones como abusos de velocidad, ir contra vía, subirse a los arriates y pasos peatonales, además de no respetar luz roja del semáforo”, señala Montejo.

Agrega que este tipo de actitudes provocan que entre conductores se den acelerones, bocinazos, cierres de espacios, hasta llegar a faltas de respeto mayores como insultos y persecuciones de vehículo a vehículo.

“Otros problemas presentados son por colisiones leves en donde el conductor de adelante quería cruzar y van a una velocidad promedio, pero al llegar al cruce piden vía y reducen velocidad violentamente, y al cruzar piden vía lo que causa una frenada sorpresiva y molestia en otros usuarios”, dice Montejo.

Finalmente Montejo dice que nada justifica insultos o hechos violentos entre conductores.