Tragedia en Navidad: El caso del hombre que dejó una nota en un papel antes de quitarse la vida

Los socorristas intentaron darle primeros auxilios, pero Xocoxic ya no contaba con signos vitales.

Además, los cuerpos de socorro también informaron sobre el hallazgo de un mensaje.

En una cama que se encontraba el lugar, los bomberos localizaron una agenda, que contenía una nota.

“Hija Mariela cuida a tus hermanos y lucha por ellos (sic)”, se leía en la hoja.

Los bomberos alertaron a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, para que comenzaran con las investigaciones con respecto al hecho, en el que aparentemente el hombre se quitó la vida.

Si un amigo o familiar habla sobre suicidio

Puede ser angustiante y confuso si una persona cercana le comenta que está pensando en terminar con su vida o dice cosas que lo llevan a pensar en que quiere suicidarse. Es posible que no sepa qué hacer para ayudar.

Los expertos en psicología recomiendan tomar en serio la plática y dejar de lado el pensamiento de que al hablar acerca del suicidio con una persona en riesgo se incita a cometerlo.

“Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo, en vez de provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que se ofrezca para el análisis de sus propósitos autodestructivos”, dice Sergio Morataya, psiquiatra.

Lo ideal es hacer preguntas directas acerca del tema para iniciar la conversación. Por ejemplo, ¿Cómo estás afrontando lo que ha estado ocurriendo en tu vida? ¿A veces sientes ganas de darte por vencido? ¿Piensas en la muerte, en hacerte daño? ¿Piensas en el suicidio, en cómo lo harías? ¿Cuándo y en dónde?

Muchas veces, ante estas preguntas, la persona suele llorar sin pronunciar alguna palabra, bajar la cabeza, mirar al suelo, hacer silencio repentino motivado por la propia pregunta, fruncir el ceño, mostrarse intranquilo o angustiado.

Emma Carrington, portavoz de Rethink UK, una organización benéfica para la salud mental en Reino Unido, le explica a la BBC que no hay una buena o mala forma de hablar acerca de sentimientos suicidas porque es una conversación difícil. Lo más importante es concentrarse en la otra persona y prestarle toda la atención posible; para ello, guarde el teléfono o cualquier otro distractor. También asegúrese que ambos tienen suficiente tiempo para hablar.

Al ser un tema difícil, tenga paciencia, ya que podría tomar mucho tiempo -y varios intentos- antes de que la persona quiera hablar. Tenga muy claro que usted no debe dar consejos ni ofrecer soluciones si el otro no se los pide. Tampoco interfiera con sus propias ideas acerca de cómo puede estar sintiéndose.

Daniela Ortiz, representante para la red mundial de suicidólogos para Guatemala, explica que los psicólogos o suicidologos no dan consejos a sus pacientes, solo los escuchan, por lo que tampoco debe hacerlo alguien que no es experto en el tema.

“Alguien con pensamientos suicidas está casando de escuchar que la vida es bella y que todo va a pasar, es muy probable que piense que la vida es bella para usted porque no está pasando por lo mismo que él. Si usted le dice que la vida es agradable y que vale la pena vivir, quizá piense en que para usted es agradable vivir porque tiene trabajo, pero él ya tiene más de un año buscando y no encuentra. Por eso lo ideal es no aconsejar, no juzgar. Préstele su hombro para llorar, escúchelo y busque ayuda profesional por él”, dice.

Luego de escuchar, asegúrese que la otra persona sepa en donde buscar ayuda profesional. Además, no prometa confidencialidad. Lo mejor es buscar ayuda entre familiares y personas allegadas, pero todos deben mostrar respeto y valorar los sentimientos del individuo.

Busque quien lo escuche

En Guatemala existen diversos lugares a los que se puede acudir para buscar ayuda profesional. Los expertos en psicología estarán dispuestos a escuchar sin juzgar ni decirle qué hacer. También puede considerar hablar con un familiar o con un amigo acerca de su situación actual.

Estos son algunos lugares en los que puede pedir ayuda: