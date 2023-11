“Tres hombres se subieron y me amenazaron”: la denuncia que llevó a la captura de un piloto de taxi de una app móvil

Tirado Ruedas fue capturado en un operativo coordinado entre la Fiscalía contra Secuestros y la Policía Nacional Civil.

La acción se llevó a cabo en un apartamento ubicado en la 10a. avenida y 22 calle del barrio La Reformita, en la zona 12 de la capital. Además de la captura, los investigadores secuestraron evidencias que podrían permitirles esclarecer los hechos.

La detención del piloto se relaciona con el incidente del 2 de septiembre pasado.

De acuerdo con la denuncia del usuario, después de abordar el vehículo se desplazaron hasta un sector de la zona 1. De imprevisto, el conductor decidió cancelar el viaje.

Poco después, a unas cuadras, tres hombres abordaron la unidad. Fue entonces que lo amenazaron con violencia, le robaron sus pertenencias y lo obligaron a realizar varias transferencias bancarias.

La víctima se vio obligada a realizar transferencias en línea para poder ser liberado. Los montos que pagó a sus captores fueron por Q2 mil, Q1 mil 800 y Q100, detalló la fiscalía.

Por ese motivo, la Fiscalía contra Secuestros operativizó la detención de Tirado Rodas por los delitos de robo agravado y plagio o secuestro.

La fuente confirmó que la investigación continúa por lo que no se ahondaron detalles del proceso contra los otros tres supuestos responsables.

Denuncias en aumento

Este tipo de actividad criminal ha ocurrido con mayor frecuencia en los últimos años, según las autoridades.

Los datos muestran un aumento significativo en las denuncias, pasando de 355 en 2022 a 400 para septiembre de 2023.

Este incremento, según la fiscalía, sugiere una tendencia de diversos delitos entre hurto, hurto agravado, secuestro, robo e incluso violación sexual, que se han cometido en el servicio de transporte por taxis piratas, y en menor cantidad en servicios de aplicación electrónica.

En abril de 2023, Prensa Libre dio a conocer el caso de una maestra de 40 años quien también fue víctima de un asalto por el piloto de un taxi y sus cómplices.

La denunciante relató que el asalto ocurrió en la avenida Petapa, en la zona 12, una tarde de mayo de 2022.

Con la misma mascarilla que utilizaba para protegerse del covid-19, los delincuentes le cubrieron los ojos, aunque aún así pudo reconocer sus rostros.

El piloto iba acompañado de una mujer y otros dos pasajeros más. “No tenían mal aspecto ni parecían pandilleros”, relató la víctima en esa oportunidad.

Sin embargo, los supuestos pasajeros en realidad eran cómplices del conductor y en conjunto la insultaron y la agredieron sexualmente.

Seguidamente, la víctima fue forzada a entregar su tarjeta de débito y su contraseña. Mientras los malhechores extraían su dinero del cajero, ella únicamente pudo ver que el taxi daba vueltas en un mismo sector.

“Yo les suplicaba que no me hicieran daño, pero constantemente me amenazaban con que me iban a matar. Después de una hora, más o menos, me dejaron tirada en un lugar de la misma avenida. Se llevaron mi teléfono, mi computadora y mi dinero”, dijo como parte de su testimonio.

Lea también: Violadores sexuales en taxi se mudan de área en la que cometen sus delitos: Estas son las señales que utilizan

Ante este fenómeno de crímenes cometidos en taxis como fachada para atracos y demás delitos, en julio de 2023 se investigó también a través de imágenes de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Al menos cinco casos fueron documentados de personas que viajaban en taxis y luego fueron abandonadas desmayadas, en la vía pública.

Para continuar con las investigaciones, el MP creó un equipo multidisciplinario conformado por investigadores de la Fiscalía contra el Secuestro, Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía de la Mujer.