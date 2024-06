Esta mañana de martes 18 de junio, se difundió en redes sociales un video que muestra cómo tres personas perdieron la vida por una correntada de un río.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que el incidente se registró la tarde del lunes 17 de junio en Aldea Tempisque, Jalpatagua, Jutiapa. “Tres personas fallecieron al ser arrastrados por un río”, reportó.

Incidente quedó grabado

En la grabación se ve que un hombre salta a la corriente del agua para auxiliar a otra persona, luego otro hombre también se lanza para ayudar, pero ninguno de ellos logra salir.

En el video se observa que otra persona se acerca para tratar de socorrer, lanza una prenda para que se sujeten de ella, pero no obtiene éxito. Seguidamente otro hombre corre para indicarles a las víctimas que deben nadar contracorriente, en un grito desesperado pide ayuda a unos vecinos que veían el incidente, pero se escucha a alguien decir que no puede hacerlo porque no sabe nadar.

Sin identificar a las víctimas

Hasta el momento no se ha identificado a las víctimas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) explicó, que se dan casos donde los cuerpos son entregados directamente a sus familiares por decisión de autoridad competente.

Tres personas fallecieron tras ser arrastradas por el desborde del río Pululá, Jutiapa. pic.twitter.com/RJtLnSoKmX — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) June 18, 2024

Ocho personas han fallecido en la temporada de lluvias

De acuerdo con el informe general de época de lluvias 2024 de la Conred, hasta este 18 de junio se contabilizan ocho fallecidos: 1 en Suchitepéquez, 1 en San Marcos, 1 en Guatemala, 2 en Quiché y 3 en Jutiapa.

La institución recomienda a la población no cruzar los ríos durante los días lluviosos.

“No se arriesgue. Debido a las lluvias que se registran en el territorio nacional, se reportan ríos con incremento en su nivel, es importante que la población evite cruzarlos o estar a la orilla de los mismos, además de seguir las indicaciones de las autoridades territoriales”, recomendó.