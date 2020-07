Suscríbase y gane 70 increíbles premios | Términos y condiciones

Descripción de la promoción

Prensa Libre realizará una promoción para quienes adquieran o renueven su suscripción del 15 de julio al 31 de octubre 2020.

Al comprar la suscripción automáticamente entran al sorteo de 70 premios. Será una campaña por 3.5 meses en la que Prensa Libre comunicará la promoción en medios publicitarios propios (Prensa Libre, Guatevisión, medios digitales).

Vigencia de la promoción

La promoción iniciará el miércoles 15 de julio y finalizará el sábado 31 de octubre del 2020. Únicamente participan quienes adquieran su suscripción durante las fechas establecidas.

Participantes

Para participar en esta promoción es obligación la compra de la suscripción del ejemplar de Prensa Libre durante las fechas antes mencionadas y a las tarifas detalladas a continuación:

Tarifas válidas para participar en la promoción

Suscripción anual por 1 año: Q609, incluye 2 Tarjeta Libre, 1 oportunidad para ganar.

Suscripción por 2 años: Q1,218, incluye 2 Tarjeta Libre, 2 oportunidades para ganar.

Suscripción 3 años: Q1,827, incluye 3 Tarjeta Libre, 3 oportunidades para ganar.

Las tarifas tienen un 23% de descuentos sobre la tarifa base. El pago de la suscripción puede ser de contado en efectivo, depósito, tarjeta de crédito o débito. También aplica en cuotas con tarjeta de crédito. No aplica cargos automáticos mensuales.

Restricciones

Promoción no aplica con otras promociones vigentes. Aplica únicamente con tarifa de Q609 anuales. No aplica para ventas por volumen, entidades gubernamentales y ONG’s. Para participar debe ser mayor de edad y contar con documento de identificación oficial.

Listado de premios

Son 70 ganadores

Primer premio: 1 vehículo de la línea Rush, modelo 2020, motor de gasolina, 4 cilindros, caja mecánica de 5 velocidades y retroceso, 5 puertas, capacidad para 7 pasajeros con garantía de 3 años o 10,000 kilómetros.

Segundo Premio: 1 vale libre (canje en Electrónica Panamericana) por valor de: Q15,000.00

Tercer Premio: 1 vale libre (canje en Electrónica Panamericana) por valor de: Q15,000.00

Cuarto Premio: 1 vale por combustible con valor de: Q4,000.00

Quinto Premio: 1 vale por combustible con valor de: Q4,000.00

Sexto Premio: 1 vale por combustible con valor de: Q4,000.00

Séptimo Premio: 1 vale libre (canje en Electrónica Panamericana) por valor de: Q1,500.00

Octavo Premio: 1 vale libre (canje en Electrónica Panamericana) por valor de: Q1,500.00

Noveno Premio: 1 vale por combustible con valor de: Q1,000.00

Décimo Premio: 1 vale por combustible con valor de: Q1,000.00

Del Undécimo al cuadragésimo serán vales libres (canje en Electrónica Panamericana) con valor de Q500.00 cada uno.

Del Cuadragésimo primero al septuagésimo serán vales de combustible por valor de Q200.00 cada uno.

Condiciones de los premios

Los clientes solo pueden ganar una vez. La entrega del premio se estará realizando posteriormente al sorteo, donde se le notificará vía telefónica a la persona que salga favorecida, indicándosele el día, lugar, hora y los documentos que tiene que presentar para poder recibir su premio.

Los nombres y fotos de los ganadores serán publicados posteriormente a través de un medio impreso o lo que decidan los responsables de llevar a cabo esta promoción.

El ganador del vehículo no tendrá opción de solicitar cambio de color en el vehículo, ni canjearlo por dinero ni por cualquier otro producto que pertenezca a la empresa. Ya que el mismo será entregado con la garantía, color y especificaciones de línea que se dieron al momento de realizar la compra con la empresa Cofiño Stahl / Toyota y Prensa Libre.

Los ganadores de vales de consumo en Electrónica Panamericana y Gasolinas UNO no tendrán opción de solicitar cambio de premio ni canjearlo por dinero ni por cualquier otro producto que pertenezca a la empresa.

Condiciones del ganador

Las negociaciones que el ganador pueda llevar a cabo después de haber recibido el premio del vehículo y si desea transferir, vender o regalar el mismo a otra persona será responsabilidad del ganador y estas son ajenas a la empresa Prensa Libre, S.A., perdiendo así cualquier derecho y/o garantía de este. Los vales canjeables por combustible y los vales libres tendrán la misma finalidad si se da el caso que los sedan, regalen o vendan, será únicamente responsabilidad del ganador, por lo que Prensa Libre no tendrá ninguna responsabilidad en estos cambios.

Obligaciones de los ganadores

El ganador deberá presentar y llevar consigo original y copia de su documento Personal de Identificación DPI o su pasaporte en caso de ser extranjero.

El ganador deberá firmar un finiquito de entrega del premio.

Si el ganador(a) no pudiese ser localizado telefónicamente o vía electrónica después de realizado el sorteo; se apelará y se hará el máximo esfuerzo por contactar al ganador en el tiempo que rige la ley que son: seis (6) meses calendario. Posteriormente será declarado vacante el premio y se procederá a entregar el mismo a Gobernación Departamental de Guatemala, según Decreto 1610.

El ganador NO podrá reclamar productos y/o servicios adicionales a la empresa Prensa Libre, S.A. ni a Cofiño Stahl y que no estén estipulados en esta mecánica.

Si el ganador o ganadora tienen alguna demanda penal pendiente.

En caso se presente usurpación de identidad o se hayan presentado documentos de identificación falsos, la participación del ganador y/o ganadora quedará ANULADA su participación, por lo que se procederá a debatirse pública y legalmente con los encargados de la promoción.

Se considera irregularidad cualquier anomalía o cualquier motivo razonable para presumir la existencia de fraude o cualquier otra maniobra ilícita no autorizada que cometa el participante y/o su cómplice con el objetivo de beneficiar al participante en la promoción.

En caso de fraude o presunción razonable del mismo, Prensa Libre, S.A., se reserva el derecho de actuar legalmente en contra de cualquiera de los participantes que haya cometido dicha actividad, mediante toda clase de recursos o acciones que sean legalmente aplicables.

Razones para descalificación

Una persona que haya salido favorecida una vez con el premio no podrá volver a participar, ya que el fin de la promoción es premiar a otras personas que también participaron en la promoción.

Prensa Libre, Sociedad Anónima, no asume responsabilidad alguna por reclamos relacionados con el vehículo, ni con los vales de combustibles o los vales de electrodomésticos tales como denuncias, acusaciones, juicios, daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por el ganador al momento de habérseles entregado el premio.

La responsabilidad de Prensa Libre, Sociedad Anónima se limita a la acreditación o entrega del premio ofrecido en los presentes términos al ganador favorecido(a) y no se responsabilizará por accidentes, muerte, enfermedad, gastos médicos o dinerarios en que pueda incurrir el ganador al momento de recibir su premio.

Limitaciones y otorgación a derecho de uso de imagen

La participación en la presente promoción significará la expresa autorización del participante para la difusión pública o publicación de filmaciones, fotografías, imágenes y/o voz y/o datos personales del participante y/o ganador, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, digital, audio u otra) incluyendo presentaciones por televisión con cualquier finalidad por un plazo indefinido sin que el participante tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna por DERECHO DE IMAGEN. Los participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne a Prensa Libre, S.A. con respecto a cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas. Los participantes acuerdan que Prensa Libre, S.A, sus distribuidores, empleados, representantes legales, no serán responsables por las pérdidas, daños y/o perjuicios de cualquier causa que resulte de la aceptación del premio y/o de la participación en la promoción y de la difusión de filmaciones, fotografías, imágenes, voz y/o datos personales del participante y/o ganador(a). Adicionalmente, Prensa Libre, S.A., serán responsable de dicha información la cual no será vendida ni compartida con terceros en aras de proteger su privacidad. Mediante el registro en esta promoción, los participantes autorizan a Prensa Libre, S.A., sus representantes legales o ejecutivos, que dicha información servirá para actividades de promoción y mercadeo, siendo así que se le podrá enviar materiales de promoción, información sobre sus productos, ofertas, encuestas y otro tipo de comunicación de carácter informativo o educacional, ya sea mediante correo regular, electrónico o vía telefónica.

Sorteo

Se realizará el jueves 5 de noviembre en las oficinas de Prensa Libre, 13 calle 9-31 zona 1. Tendrá lugar a las 10:00 am.

Los primeros 10 lugares serán sorteados en vivo a través de un Facebook live en la página de Tarjeta Libre. Del premio 11 al 70 se sortearán en privado con representantes de Gobernación Departamental.

El sorteo se llevará a cabo mediante selección aleatoria. Se tendrá reporte de facturación con datos de clientes enumerados para poder seleccionar el número ganador y posteriormente validar a quién corresponde el número.

Los clientes solamente pueden ganar una vez. No puede resultar ganador de más de uno de los 70 premios.

El listado de ganadores será publicado en Prensa Libre el viernes 6 de noviembre.

Premiaciones

Ganador de vehículo: jueves 19 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Ganadores de vales de combustible: martes 10 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Ganadores de vales de electrodomésticos: jueves 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Contactos

PBX: 1716

Correo: suscripciones@prensalibre.com.gt

Propiedad Intelectual

Los participantes reconocen que ni por virtud de los presentes Términos y Condiciones ni de cualquier otro acto jurídico de Prensa Libre, S.A., pudiese concederles el derecho sobre sus marcas. Los participantes acuerdan que Prensa Libre, S.A., son titulares de los derechos patrimoniales de toda obra, invención, signo visible, frase, nombre o cualquier otra idea original protegida por la legislación en materia de derechos de autor o de propiedad industrial, que sea generada durante la participación en la promoción, así como el uso de las marcas de los patrocinadores durante la realización de esta promoción hasta su final.