Tragedia en Ciudad Vieja: Madre de niños fallecidos en explosión de cohetería había salido a comprar el desayuno

Durante la mañana de este sábado 28 de diciembre, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un incendio en una cohetería ubicada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Los socorristas trabajaron para sofocar las llamas y trasladaron a cuatro personas con quemaduras de primer grado al Hospital Nacional de Antigua.

Dos hermanos menores de edad murieron a causa de la explosión en la comunidad de San Lorenzo el Cubo y fueron identificados como: Ernesto de Jesús Rodriguez de 3 años y Daniela Larios Rodríguez de 6 años. Ambos fallecieron por quemaduras en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo con el reporte de los bomberos presentes.

El portavoz del cuerpo de socorro informó que en la vivienda en donde sucedió la explosión habitaban dos familias que sumaban un total de diez integrantes. El espacio era utilizado para fabricar y almacenar la pirotecnia que posteriormente se vendería en Antigua Guatemala, mientras que las otras áreas se usaban como cocina y dormitorios.

La mamá de los dos hermanos fallecidos relató que había salido a traer el desayuno junto a su primogénita de 10 años cuando ocurrió la explosión. Al regresar a su vivienda, los bomberos le notificaron que sus dos hijos menores habían sido víctimas del incendio y entre sollozos comenzó a pedir ayuda, mientras abrazaba fuertemente a su hija.

Madre llora la pérdida de sus hijos

"Yo siempre me los llevaba a todos lados porque no tenía con quien dejarlos, pero hoy salí a comprar el desayuno con mi hija grande y como ellos tenían sueño mejor los dejé durmiendo", comentó la madre de las dos víctimas del incendio, quien también solicitó cualquier tipo de ayuda para ella y para su familia en esta trágica situación.

"Estaba comprando la comida en la tienda cuando escuché la explosión y ya no compré nada, me fui corriendo a la casa. Llegué y empecé a preguntar por mis nenes pero nadie me daba respuesta, hasta que mi tío me confirmó que mis hijos se habían quedado adentro", indicó la mujer, quien a pesar del sufrimiento, compartió la información.

"Cuando los bomberos lograron sacarlos, ellos ya estaban carbonizados, fue en cuestión de minutos. Ya no se pudo hacer nada, ya estaban quemados. Fue en un abrir y cerrar de ojos, nadie se imaginaba que esto iba a pasar", aseguró la madre de las víctimas, quien aún desconce la causa del incendio, o el origen de las primeras llamas.

Los dos hermanos Rodríguez serán velados en la Calle del Cause, en la tortilleria "Doña Maria Gónzales", la cual se ubica en la comunidad de San Lorenzo el Cubo, del municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Cualquier persona que quiera ayudar a la madre de las víctimas puede comunicarse al número de teléfono: +502 3162-3880.

"Eran muchas las llamas, fue horrible. Le agradezco a todas las personas que me quieran ayudar, no sé qué pedir en estos momentos pero cualquier tipo de apoyo será recibido", agregó la mujer, quien observó a los bomberos sacar el cuerpo de sus dos hijos envueltos en una bolsa, para que las demás personas no vieran las quemaduras.

La madre de las víctimas recibió rápidamente el apoyo de la comunidad de San Lorenzo el Cubo, ya que sus vecinas y familiares no se han despegado de ella en ningún momento. Por momentos, la mujer tiene dificultades para hablar, caminar o respirar, tomando en consideración que los sollozos se apoderan de su cuerpo entristecido.