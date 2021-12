Vicente Fernández: las canciones del “Charro de Huentitán” que han marcado la vida de los guatemaltecos

Vicente Fernández fue un casanova, pero no todas sus obras estaban inspiradas en una mujer. Por ejemplo, una de las canciones que interpretó ha sido dedicada en muchas ocasiones a la figura de los padres: “Mi viejo”.

Sobre el tema habla el guatemalteco Bernardo Lucas, quien ahora tiene 60 años de edad. El tema, dice, le recuerda a su padre. Aunque no tuvo la oportunidad de cantarla a su lado, tan solo escucharla le hacen estar más cerca de él, comenta.

“La que a mí más me gusta es ‘Mi querido viejo’ porque me trae un recuerdo bien grande por mi padre. Esa canción me ha llenado mi corazón. Siempre me ha gustado la música de Vicente Fernández. A los 18 años que comencé a escuchar su música, a esta fecha siempre he oído sus canciones en las radios”, recordó.

Álvaro Foronda, de 66 años, también cuenta qué significa para él la música del “Charro de Huentitán”. Él escucha a Fernández desde muy joven, y con el paso del tiempo cada una de sus canciones parecían tener una marca personal porque se acoplaba a algunas de las circunstancias de su vida.

“Cuando yo empecé en la adolescencia ya escuchaba a Vicente y me gustaba su música. Ya en una edad madura con todas las canciones que estuvo interpretando pues me identificaba con sus temas, con su música. En las reuniones, convivios de trabajo o de familia siempre había que estar interpretando a Vicente”, comentó.

Entre todos los temas de Vicente la que más le gusta es “El rey”. Asegura que el tema tiene un mensaje bastante fuerte, porque le recuerda a todos que a pesar de las adversidades se debe de seguir adelante.

“La que me ha gustado mucho es el tema de ‘El rey’, por su mensaje positivo que interpreta, que es lo que todos deberíamos de tener, un estilo a pesar de las circunstancias, de las depresiones y de las pruebas uno siempre debe estar con un espíritu levantado y animado”, refirió.

Fernández no solamente era una estrella con su voz, la actuación también fue otro de sus fuertes. Eso es algo de lo que más le gusta a Ángela Gómez de León, de 79 años, quien al hablar con el Noticiero Guatevisión se enteró de la muerte de Vicente.

La noticia le generó tristeza porque existen muchas anécdotas en su vida en donde el gran Vicente Fernández tuvo un lugar especial. “A mí me gustaba mucho su música, sus películas. Había canciones que me hacían llorar, a uno le recuerdan muchas cosas. Como le digo, yo no sabía, me dio tristeza ahora que me enteré porque yo siempre miraba las películas de él, me encantaba verlas”.