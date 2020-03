Fotos: Cómo se dio a conocer la noticia de la muerte de Selena en Guatemala

Selena, la reina de la música tejana murió hace 25 años. (Foto: Hemeroteca PL)

La tarde del 31 de marzo de 1995 es imborrable en la mente de miles de seguidores de Selena, quienes no daban crédito a la infausta noticia del crimen contra la reina del Tex Mex.

Estrella La personalidad y el carisma de Selena Hemeroteca PL 31 de marzo de 2016 a las 11:43h

Al día siguiente, Prensa Libre publicaba en su portada y en la página 67 de la sección Última Hora el crimen contra la cantante nacida en Texas, Estados Unidos y de orígenes mexicanos.

“La cantante mexicana Selena Quintanilla, ganadora del premio Grammy, murió ayer víctima de dos disparos en el Memorial Medical Center de Corpus Christi (Texas) poco después del mediodía (16.00 GMT), reporta un despacho de la agencia Efe, fechado en Miami, Estados Unidos”, indicaba el primer párrafo de la nota informativa.

La sospechosa del asesinato fue identificada como Yolanda Saldívar, administradora de una boutique de la popular cantante, quien se mantuvo oculta durante unas nueve horas en el interior de un automóvil en un parquedo de hotel apuntándose con una pistola a la sien y amenazando con matarse si intervenía la Policía. Finalmente se entregó a las autoridades de Corpus Christi.

La muerte de la popular cantante de música texana de 23 años, ganadora el año anterior del premio Grammy e ídolo de los jóvenes mexicano-estadounidenses, causó gran consternación entre la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

Por el crimen, Saldívar fue procesada en un juicio que llegó a conocerse como el “OJ Simpson latino” por el escándalo mediático que provocó.

La acusación de la fiscalía indicaba que Saldívar disparó contra su amiga, para ocultar el desfalco de 30 mil dólares que había hecho en las cuentas de la cadena de tiendas de ropa de la cantante de la que ella era directora.

El 26 de octubre de 1995 el jurado encontró culpable a Saldívar y fue condenada a cadena perpetua por el homicidio de Selena. La asesina de la cantante actualmente guarda prisión y en varias oportunidades ha dado diferentes versiones del hecho.

Promesa de la música

Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en una ciudad petrolera llamada Lake Jackson en Texas, Estados Unidos en una familia de origen hispanoamericano.

La carrera artística de Selena Quintanilla empezó como un reto. Su padre compró instrumentos musicales para toda la familia. La pequeña de seis años, sintiéndose muy celosa por no participar en los ensayos (a los que sus dos hermanos mayores si acudían), decidió crear sus propias canciones.

La banda familiar (Perla Sureña) grabó su primera canción cuando la vocalista tenía ocho años, pero fue un fracaso. Tras quedar en bancarrota y perder hasta su casa, los Quintanilla comenzaron una carrera musical a marchas forzadas, porque no tenían otra salida.

El grupo firmó contrato con una disquera cuando Selena tenía once años. Grabaron casi una docena de discos y comenzaron a hacerse populares en bares y salones de baile del estado de Texas. Ese grupo fue bautizado como Selena y Los Dinos, organizado por su padre Abraham Quintanilla Jr. e integrado por Selena, su hermano A.B. Quintanilla III y su hermana Suzette.

Antes de que Selena cumpliera dieciocho, dos importantes compañías se fijaron en su talento y la contrataron para grabar su primer disco; con el tercero, Entre a mi mundo, ganó su primer disco de oro (fue la primera cantante de tex-mex que consiguió este galardón).

Selena presentaba en sus shows ritmos tan diversos como el tejano, ranchero, tropical, balada y hasta rock y pop. Una explosión de ritmo que ponía a todos a bailar y a disfrutar cada nota musical.

Talento

El talento musical de Selena era tan grande que no se limitaba a los estudios de grabación. Le encantaba salir al escenario para entregar toda su música y energía al público que, en cantidades multitudinarias, se reunía para verla y escucharla.

Selena también incursionó en el mundo de la moda. Sus primeros clientes eran músicos tejanos, a quienes ofrecía sus diseños en su tienda de ropa. Luego sus diseños causaron sensación en las mujeres latinas, a quien también conquistó con su emprendimiento. Los diferentes atuendos que usó en su carrera hoy son considerados como icónicos.

Su interés por conquistar nuevas metas era insaciable. Le gustaba la idea de iniciarse en en cine y recién había entrado en la escena cinematográfica con un pequeño papel en la comedia romántica “Don Juan de Marco”.

La vida de Selena fue llevada a la pantalla grande en 1997, una película basada en su vida y encarnada por la, en ese entonces desconocida, actriz Jennifer López, su padre Abraham Quintanilla fue interpretado por el actor Edward James Olmos. López reconocería después que este papel fue parte importante en su ascenso al estrellato.

Póstumamente se han publicado varios álbumes con remezclas de sus canciones. Diversidad de artistas han participado en homenajes musicales. Libros sobre su vida y carrera también se han escrito.

Selena siempre será recordada por su música. Sus temas más reconocidos son: Como la flor, Bidi bidi bom bom, No me queda más, Amor prohibido, Fotos y recuerdos, El chico del apartamento 512 y sus dos baladas en inglés, Dreaming of you y I could fall in love. Sus canciones aún suenan en fiestas y discotecas.

Contenido relacionado

Netflix presenta sus estrenos de abril para los más pequeños

Estos son los nuevos huéspedes del Parque Zoológico la Aurora

Coronavirus: el rey de Tailandia está en cuarentena en un resort de los Alpes con un harén de 20 mujeres