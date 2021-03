Twitter está de cumpleaños y así recordamos sus primeros 15 años

En esta ilustración de fotografía de archivo, se muestra un logotipo de Twitter en un teléfono móvil el 10 de agosto de 2020, en Arlington, Virginia. - Los usuarios de Twitter que usaron la palabra "Memphis" se encontraron temporalmente bloqueados de sus cuentas durante el fin de semana debido a un extraño error. (Foto Prensa Libre: AFP)

El 21 de marzo del 2006, un programador veinteañero llamado Jack Dorsey publicó un mensaje para probar una plataforma llamada twttr. “Configurando mi twttr”, escribió el desarrollador.

Lea más El primer tuit en subasta Axel Vicente 6 de marzo de 2021 a las 08:28h

Twitter se ubica actualmente como una de las redes sociales líderes en todo el mundo en base a usuarios activos. A partir del cuarto trimestre de 2020, Twitter tenía 192 millones de usuarios activos diarios monetizables en todo el mundo. Los usuarios registrados pueden leer y publicar tweets, así como seguir a otros usuarios a través del feed de actualización. En marzo de 2021, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, era la celebridad más seguida en Twitter con casi 130 millones de seguidores.

Para 2007, apenas a un año de su aparecimiento, Bruce Sterling, escritor de ciencia ficción y periodista, quien usó “‘Water en South by Southwest, escribió en una entrevista vía correo electrónico: “Usar Twitter para una comunicación con cierto grado de cultura …enviar tweets transmite: “¡Estoy vivo!”. Leer tweets satisface el ansia de muchas personas de conocer el más mínimo detalle de las vidas de quienes aman. Pero todavía está lejos de quedar claro si esos impulsos gemelos son lo suficientemente universales para hacer que Twitter sea realmente popular”, de eso ya han pasado 14 años.

Se envían 500 millones de tuits cada día, es decir 6000 tuits cada segundo.

En 2008 ya empezaba a hablarse más de los microbloggins, en donde las personas lanzaban escuetas misivas sobre lo que están haciendo o pensando en determinado momento. “Los comentarios son sintéticos, versiones rápidas de diarios en internet en los que la gente comparte sus vidas y sueños, de ahí su nombre de micro-blogging. “Bloggear (compartir comentarios personales de todo tipo en internet) ha evolucionado y se ha vuelto más formal”, dijo en ese entonces Christian Crumlish, autor del libro sobre redes sociales en internet The Tower of Many (La torre de Many) .

“Un hermoso comentario en un blog es una forma de arte y lleva tiempo. Así que micro-bloggear encaja en una vida en la que te tomas un minuto o dos para ver qué está pasando y luego vuelves al trabajo”, añadió. Y esta sigue siendo la esencia de esta plataforma que no se detiene en usuarios y que ha estado en medio de crisis políticas como el cerrar su medio al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Un ejemplo es el popular sitio Twitter, lanzado hace menos de dos años y que permite enviar los mensajes a la página personal desde el celular y que éstos lleguen a otros integrantes de la red vía teléfono móvil. El sitio se presenta como un servicio para comunicarse a través del intercambio de rápidas respuestas a una pregunta simple: ¿Qué estás haciendo?, se describía.

2006. El primer tuit. “Configurando mi twttr”, escribe Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, el 21 de marzo del 2006. Fue el primer tuit de la historia.

2007. Durante la conferencia tecnológica SXSWi en Texas, EE. UU., el servicio empieza a registrar 60 mil tuits al día.

2007. En agosto de 2007 llegaron los hashtags. La cuenta @chrismessina fue el primero en usarlos.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007