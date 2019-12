30 cadetes son despedidos por hacer saludo nazi durante la foto de graduación

Univisión Noticias publicó la imagen en la que al menos a 30 cadetes hacen el saludo bajo un letrero con la leyenda “¡Salve Byrd!”. El texto se refería a la líder de la clase, Kassie Byrd, dijo el Departamento de Asuntos Militares y Seguridad Pública del estado.

El gobernador del estado, Jim Justice, anunció los despidos a causa de la fotografía que fue tomada el 27 de noviembre pasado.

“Como dije desde el principio, condeno la foto de ‘Basic Training Class 18’ en los términos más enérgicos posibles. Este tipo de comportamiento no será tolerado bajo mi supervisión en ninguna agencia del gobierno estatal”, afirmó el gobernador en un comunicado.

I have reviewed the official report completed by @WVDMAPS Sec. Jeff Sandy related to DCR Academy Class 18 and have approved all of his recommendations, including additional terminations and other disciplinary action. https://t.co/NMZnygNJGE

— Governor Jim Justice (@WVGovernor) December 30, 2019