43 monos andan sueltos en ciudad de EE. UU. y autoridades piden a pobladores cerrar puertas y ventanas

Estos ejemplares de macaco Rhesus, calificados de “asustadizos” por la policía de Yemassee, en Carolina del Sur, huyeron la víspera de sus recintos en unas instalaciones científicas gestionadas por la compañía Alpha Genesis, especializada en la investigación biomédica con primates.

Equipos de búsqueda fueron desplegados para ayudar a localizar a los monos y “trabajan para atraerlos con comida“, informó el departamento de policía local en las redes sociales.

“Se pide a los residentes mantener sus puertas y ventanas bien cerradas e informar inmediatamente de cualquier avistamiento llamando al 911. Por favor, no intenten acercarse a estos animales bajo ninguna circunstancia”, señaló.

La policía añadió que los 43 primates son hembras jóvenes de hasta tres kilos y que no han sido utilizadas en pruebas.

“Un portavoz de Alpha Genesis puede confirmar que estos animales son demasiado jóvenes para ser portadores de enfermedades“, explicó el departamento policial.

Greg Westergaard, director general de Alpha Genesis, dijo que la fuga fue “frustrante” y declaró a CBS News que tiene “la esperanza de un final feliz” en el que los primates regresen por voluntad propia.

