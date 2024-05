El encuentro entre Austin y Jun se llevo a cabo en Singapur, un refuerzo al diálogo bilateral.

Durante alrededor de 75 minutos, Austin y Dong discutieron sobre estos y otros asuntos, horas antes de la inauguración del Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad anual más importante de Asia.

Los jefes de Defensa de ambos países habitualmente son citados al evento, aunque en en 2023 cuando Austin y el predecesor de Dong, Li Shangfu, apenas se saludaron durante la cena de inauguración.

China rechazó entonces una reunión más extensa, en medio de tensiones:

El encuentro entre Austin y Dong obedeció a la reanudación de las comunicaciones entre los ejércitos como resultado del encuentro entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en noviembre de 2023 en San Francisco, Estados Unidos.

En octubre de 2023, Li fue destituido de su cargo sin explicación.

Tanto Austin como Dong destacaron la importancia de volver a reunirse, pues la última vez que el estadounidense había mantenido un encuentro con un ministro de Defensa chino fue con Wei Fenghe en noviembre de 2022 en Camboya.

Dong, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2023, subrayó que “la actual estabilización de las relaciones entre ambos Ejércitos no ha sido fácil y debe ser aplaudida”, dijo su portavoz. Mientras que Austin enfatizó la importancia de “mantener abiertas las líneas de comunicación”, según un comunicado del Pentágono.

Pese a ello, ambos se lanzaron acusaciones sobre los principales asuntos que les enfrentan, destacando Taiwán, la isla autogobernada que China considera una provincia rebelde y no descarta invadir, y que Washington en principio defendería.

Austin advirtió a Dong de que no utilice “la transición política” de Taiwán “como pretexto para (emplear) medidas coercitivas, una semana después de que China desplegara maniobras militares en torno a Taiwán, tras la toma de posesión el 20 de mayo del nuevo presidente de la isla, William Lai, considerado “secesionista” por el gobierno chino.

Dong, por su parte, criticó que Estados Unidos mandara una delegación a la ceremonia de investidura de Lai, acciones que “envían una señal errónea a las fuerzas separatistas de Taiwán”, comentó desde Singapur el portavoz del ejército chino, Wu Qian, según la cadena CCTV.

El ministro de Defensa chino aprovechó para criticar ante Austin el “doble rasero” de Estados Unidos “en el conflicto entre Israel y Palestina”, a la vez que exigió a que el gobierno estadounidense “juegue un papel activo en devolver la paz a la región”, añadió Wu.

