A qué se debe la alerta que llegará este 4 de octubre de 2023 a televisores, radios y celulares en EE. UU.

Según el informe oficial, la prueba consistirá en dos partes, en las que se comprobarán las capacidades de WEA y EAS. Ambas pruebas están programadas para comenzar aproximadamente a las 2:20 p.m., hora del Este, el miércoles 4 de octubre.

La parte de la prueba de WEA se dirigirá a todos los teléfonos móviles de consumidores. Esta será la tercera prueba a nivel nacional, pero la segunda dirigida a todos los dispositivos celulares compatibles con WEA.

El mensaje de prueba se mostrará en los idiomas inglés o español, según la configuración del idioma del teléfono móvil.

La parte de la prueba de EAS se enviará a radios y televisores. Esta será la séptima prueba nacional de EAS.

“FEMA y FCC están coordinando con los participantes en EAS, proveedores de servicios de telefonía celular, funcionarios de manejo de emergencias y aquellos interesados en la preparación de esta prueba nacional para minimizar la confusión y maximizar los resultados de la prueba para la seguridad pública”, indicaron las instituciones.

TOMORROW, OCT. 4: There will be a nationwide emergency alert test sent to all TVs, radios, and cell phones at 2:20 p.m. ET.

— FEMA (@fema) October 3, 2023