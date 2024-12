Accidente de avión en Brasil deja 10 muertos y 17 heridos

La Policía Civil identificó al empresario Luiz Claudia Salgueiro Galeazzi entre las víctimas mortales, además las otras nueve eran familiares suyos que viajaban en el avión.

El piloto del vuelo era el propio empresario y no hubo sobrevivientes. Otras 17 personas resultaron heridas en suelo, dos de ellas gravemente, según las autoridades de Brasil.

El avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, se estrelló “contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles”, detalló una nota de la Secretaría de Seguridad Pública de Rio Grande do Sul.

Los destrozos “también alcanzaron a una posada”, añadió.

El avión despegó de Canela, otro destino turístico de Rio Grande do Sul, y cayó pocos minutos después de haber tomado vuelo.

Aún se investigan las causas del accidente.

Gramado es una popular ciudad turística en Brasil, ubicada 100 kilómetros al norte de Porto Alegre, una región de sierras, con importante afluencia de visitantes en la época de Navidad.

“Mi solidaridad a los familiares de las víctimas fatales de la caída de un avión en el centro de Gramado”, expresó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su cuenta de X.

“Espero que los heridos tengan una rápida recuperación”, agregó.

En agosto, Brasil ya había sufrido su peor tragedia aérea en 17 años, cuando un avión bimotor con 62 personas a bordo se estrelló en una zona residencial de Vinhedo, Sao Paulo, sin sobrevivientes.

