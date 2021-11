Adolescente de 16 años denuncia que fue abusada sexualmente por 400 hombres en India, incluidos familiares y policías

De acuerdo al reporte de CNN, al menos siete hombres han sido arrestados luego de que la menor confesara que fue abusada sexualmente en múltiples ocasiones por aproximadamente 400 hombres diferentes.

El Comité de Bienestar Infantil de la India (CWC) relató que esto comenzó cuando la joven india, la cual vive en las calles del distrito de Beed, estaba pidiendo dinero al lado de una parada de autobús, cuando tres hombres la obligaron a tener intimidad con ellos.

La menor ha logrado identificar a 25 hombres que habrían abusado sexualmente de ella, en los que se encuentran dos policías y un menor de edad.

A este dramático relato se le suma otros datos impactantes que brindó la joven en sus declaraciones. A los 13 años fue obligada a casarse con un hombre de 33 que abusó sexualmente de ella y también fue agredida sexualmente por su padre desde que era una niña pequeña.

Esta situación de abuso que ha vivido la joven, de quien no se conoce el nombre, fue la que la obligó a huir y terminar viviendo en las calles de India.

Ante estos lamentables hechos, Yogita Bhayana, activista por los derechos humanos de las mujeres indias, escribió en Twitter: “”16 años abusada sexualmente por 400 hombres, incluidos policías a los que había pedido ayuda en el distrito Beed de Maharashtra, pero ¿no hay indignación? ¿sin protestas? … ¿qué hay de los medios? ¿por qué están mudos?”.

16 year old raped by 400 men including police whom she had reached out for help in Beed District of Maharashtra but No outrage ?? No protest ?? Do opposition have spine as I understand the shameless Ruling Govt will never let it come out ?? How about media ??? Why are u mute ??

— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) November 16, 2021