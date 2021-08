Afganistán: Pentágono confirma que hay estadounidenses y civiles entre víctimas de explosiones en Kabul

“Podemos confirmar también al menos una segunda explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de Abbey Gate”, indicó Kirby.

Según la radio pública NPR y la cadena Fox, tres marines estadounidenses resultaron heridos, lo que no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial.

La ONG italiana Emergency, que tiene un hospital en Kabul, dijo en Twitter que al menos 6 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales.

El canal de la televisión CNN, que citó a tres funcionarios de EE.UU., apuntó que podría tratarse de un atentado suicida y que hubo intercambio de fuego tras el estallido junto a la Abbey Gate. Esta información no ha sido confirmada aún por las autoridades

#UPDATE Unconfirmed reports put the explosion at #Kabul airport's main Abbey Gate, where thousands of people have massed over the past 12 days hoping to be evacuated after the Taliban seized power https://t.co/BUEFtn0l47 pic.twitter.com/YcuJgXX4bM

Según CNN, el presidente Joe Biden fue informado de la explosión y sigue la situación con su equipo desde la Sala de Crisis (Situation Room) de la Casa Blanca.

La Embajada de EE.UU. en Afganistán emitió un aviso en su web este jueves donde hablaba de una “fuerte” explosión junto a la Abbey Gate del aeropuerto y de “informaciones sobre fuego de armas”

Pidió, además, a los ciudadanos estadounidenses que no acudan al aeropuerto y que eviten sus accesos.

Solicitó también a sus nacionales que estén en el acceso Abbey Gate, así como en otras puertas del aeropuerto como la East Gate o la North Gate, que abandonen esos lugares de inmediato.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021