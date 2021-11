Elon Musk acepta el resultado de sus seguidores en Twitter, quienes decidieron que debe vender 10% de sus acciones Tesla

De momento la propuesta parece haber sido dejada de lado.

Musk criticó la propuesta en octubre, escribiendo en un tuit: “Cuando terminan de agotar el dinero de otros, vienen por el tuyo”.

El sábado nuevamente se refirió al tema y escribió:

“Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio para evadir impuestos, así que propongo vender 10% de mis acciones de Tesla”, escribió Musk en un tuit vinculado con el sondeo sobre la venta de acciones.

Según Bloomberg, Musk poseía al 20 de junio alrededor de 17% de las acciones en circulación de Tesla, que equivalen a US$208.370 millones.

Al vender 10% de sus partes podría recuperar en teoría poco menos de US$21 millones.

El empresario también recibió un amplio paquete de opciones sobre acciones y acciones convertibles como remuneración.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021