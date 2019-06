Incidentes entre manifestantes y policías en Hong Kong tras gigantesca manifestación

Incidentes entre la policía y manifestantes estallaron este domingo por la noche en las inmediaciones del Consejo legislativo de Hong Kong, luego de una manifestación en la que participaron centenares de miles de personas contra los planes de permitir extradiciones a China continental.

Luego que un grupo anunció que permanecería toda la noche frente al edificio gubernamental, unidades de la policía intentaron desalojarlos utilizando bastones y gas pimienta, y los manifestantres respondieron lanzando botellas, relató un reportero.

Hong Kong fue testigo este domingo de la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997, cuando más de un millón de personas, según los organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental.

Los manifestantes marcharon bajo un calor veraniego abrasador a través de las estrechas calles de la isla principal de este centro financiero, en una ruidosa y colorida manifestación en la que se pedía al gobierno que diera marcha atrás en sus planes.

Police use pepper spray to clear protesters outside LegCo.

🔴 HKFP is live again on Facebook: https://t.co/znPy8s3cO6 pic.twitter.com/M8MCcfGtAH

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) June 9, 2019