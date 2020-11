Lágrimas de alegría y alivio en Nueva York, que le dice “adiós” a Trump

Minutos después del anuncio, miles se agolparon frente a la Trump Tower en el corazón de Manhattan, en Times Square y otros espacios icónicos de la Gran Manzana para celebrar la victoria de Joe Biden.

“¡Estás despedido!”, gritaban a Trump, en alusión a los días en que el multimillonario conducía el programa de telerrealidad “El aprendiz”.

“Estoy abrumado de alegría. Cada mañana nos sentamos aquí a desayunar y criticamos a Trump, así ha sido durante cuatro años. Conocemos bien a Trump de sus años en Nueva York, y es un sociópata narcisista. Lo odiamos”, dijo a la AFP Bernie Jacobs, un profesor jubilado de 84 años, mientras comía bagels y tomaba café con sus amigos, cerca de la Trump Tower.

En la Quinta Avenida, frente al tríplex del mandatario en la Trump Tower, donde residía antes de mudarse a la Casa Blanca en 2016, se vendían como pan caliente gorros de béisbol rojos que leían “ADIOS” en español a 15 dólares.

“Necesitamos cicatrizar, y esta es nuestra oportunidad de hacerlo. Nos han quitado un peso de encima”, dijo a periodistas el alcalde Bill de Blasio en la plaza Grand Army de Brooklyn, donde miles bailaban y tiraban confeti.

“Cambia todo. Cambia lo que es posible”, dijo el alcalde que ahora espera obtener ayuda financiera gubernamental para la ciudad, sumida en una grave crisis económica debido a la pandemia de coronavirus.

“Este es un día histórico”, coincidió el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado. “Tras la oscuridad, división y odio de los últimos cuatro años, Estados Unidos ha hablado y rechazado más de lo mismo”.

Los coches desfilaban en una marcha triunfal haciendo sonar sus claxones y agitando banderas estadounidenses, algunos con la canción “We are the champions” de Freddie Mercury a todo volumen. Hasta los ciclistas levantaban el puño en señal de la victoria al pasar delante de la Trump Tower, cuartel general de la Trump Organization.

“Es increíble que hayamos sacado a ese lunático de la Casa Blanca. Separó terriblemente al país. Precisamos unirnos otra vez”, estimó Eve Grub, de 73 años, que vitoreba con cada claxon de los coches en Midtown Manhattan.

Catherine Griffin, de 47 años, lloraba de alegría junto a uno de sus dos hijos. “Estoy feliz de que Trump haya salido de nuestras vidas, esperemos que para siempre”, afirmó.

“Que haya un poco de normalidad en nuestras vidas, y que mis hijos puedan ver a un ser humano decente a cargo otra vez, eso me hace feliz”.

J.D. Beebe, de 35 años, director de una pequeña empresa en línea, aplaudía a rabiar mientras caminaba por la Segunda Avenida. “Me regocijo de no tener que preocuparme cada día sobre qué ridiculez saldrá de la boca de nuestro liderazgo, honestamente”, afirmó.

El diario Queens Daily Eagle, del distrito donde creció Trump, despidió al mandatario con ironía en su portada digital: “Desalojan a hombre de Queens”.

“Un inversor inmobiliario de Jamaica Estates tiene menos de tres meses en su actual residencia luego de que los estadounidenses votaran abrumadoramente para desalojarlo de la Casa Blanca”, leía la portada.

Un video en las redes sociales mostró al cineasta Spike Lee descorchando una botella de champán frente a su casa de Brooklyn, y otro mostró cómo la gente homenajeaba con aplausos a un cartero del correo público, al cual Trump, que considera ilegales los votos por correo, retiró financiación antes de la elección.

Spike Lee poppin bottles in Brooklyn is the biggest NY vibe since Biggie died. pic.twitter.com/nj0zLUlDMj

— Grande Capo (@VoLinxx) November 7, 2020