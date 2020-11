Siga en vivo el lanzamiento de la nave elaborada por Space X y operada por atronautas de la NASA

El lanzamiento del cohete de la empresa SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional (ISS) con tres astronautas de la NASA y uno japonés fue aplazado del sábado al domingo debido a los vientos en la zona, anunció la NASA el viernes.

Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker y Soichi Noguchi, despegarán este domingo a las 19:27 (hora Miami) del centro espacial Kennedy en Florida. La tripulación llegará a su destino en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) sobre las 04:00 (GMT) del martes, uniéndose a los dos astronautas rusos y una estadounidense a bordo, y se quedarán allí durante seis meses.

Este vuelo “operacional” da continuidad a la exitosa misión de demostración realizada de mayo a agosto, en la que dos astronautas estadounidenses fueron conducidos a la ISS y después traídos a la Tierra de forma segura por SpaceX.

El vicepresidente de Estados unidos, Mike Pence, asistirá en persona al lanzamiento.

La cápsula Dragon de SpaceX es el segundo dispositivo capaz de llegar en la actualidad hasta la ISS, junto al muy fiable Soyouz ruso, que desde 2011 ha conducido a todos los visitantes de la estación, después de que Estados Unidos interrumpiera sus vuelos tripulados hace nueve años. Un segundo transbordador, fabricado por Boeing, podría estar operativo en un año.

All systems are go for tonight’s launch at 7:27 p.m. EST of Crew Dragon’s first operational mission with four astronauts on board. Teams are keeping an eye on weather conditions for liftoff, which are currently 50% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK

— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020