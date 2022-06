Al menos 16 muertos y 170 heridos deja el incendio de un depósito de contenedores en Bangladés

“Dieciséis personas murieron en el incendio. Se espera que el número de víctimas mortales aumente, pues algunos de los heridos se encuentran en estado crítico”, dijo a la AFP el médico jefe de Chittagong, Elias Chowdhury.

Múltiples unidades de bomberos intentaban sofocar las llamas cuando una fuerte explosión sacudió el lugar, hiriendo a decenas de personas, incluidos los bomberos, dijo a la AFP Abul Kalam Azad, jefe de la policía local.

“Unas 170 personas resultaron heridas, incluyendo al menos 40 bomberos y 10 funcionarios policiales. Tres bomberos también murieron”, indicó.

Chowdhury dijo que los heridos habían sido trasladados a diferentes hospitales de la región, ya que los médicos habían regresado de sus vacaciones para ayudar en la emergencia.

Ruhul Amin Sikder, portavoz de la Asociación de Contenedores Interiores de Bangladés (BICA), dijo que algunos de los contenedores del depósito privado de 30 acres contenían productos químicos, incluyendo peróxido de hidrógeno.

Pray for Bangladesh !

𝗣𝗥𝗔𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗖𝗛𝗜𝗧𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗚 – A huge explosion took place inside the Chittagong sea port of Bangladesh killing around 100+ people and many severe injuries. Our prayers are with their family. Allah shower your mercy upon them. #PrayForChittagong pic.twitter.com/CTJTC2KAVl

