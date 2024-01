Alerta en Florida: tornado toca tierra en Fort Lauderdale y provoca corte de energía y daños en embarcaciones

Los bomberos de la localidad (FLFR) atendieron a las emergencias reportadas por daños en una embarcación en Las Olas Circle y una casa ubicada en 1733 SE y la 10 calle.

“Algunos barcos sufrieron daños leves. FLFR no tuvo que socorrer a ningún buque en apuros. Nuestras unidades terrestres detectaron daños en el tejado de una casa en la calle SE 10. Los daños en propiedades y barcos no han obligado a desalojar a ningún residente hasta ahora”, indicaron.

Por los daños que causó el fenómeno, los equipos municipales retiran los escombros que quedaron en la vía pública. Además, la compañía eléctrica Florida Power Light (FPL) estaba en labores para restablecer el suministro de electricidad en las zonas afectadas.

Por el momento la recomendación fue que los residentes manejen con precaución. El NWS enviará un equipo para evaluar los daños y evaluar el recorrido e intensidad del tornado.

WOW

Here’s another UNREAL view of the #tornado yesterday in south Florida.

The NWS office is planning to get out and survey the damage later today#FLwx pic.twitter.com/Jb1bPV1lKq

— WeatherNation (@WeatherNation) January 7, 2024