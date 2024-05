Los pronosticadores del clima espacial de la NOAA han observado al menos siete eyecciones de masa coronal (CME) del sol, y se espera que los impactos lleguen a la Tierra al mediodía del viernes 10 y persistan hasta el domingo 12 de mayo.

Las CME son explosiones de plasma y campos magnéticos de la corona solar, explicó NOAA. Las mismas provocan tormentas geomagnéticas cuando se dirigen a la Tierra.

Según el comunicado extendido por la NOAA, las tormentas geomagnéticas pueden perturbar las comunicaciones, la red de energía eléctrica, la navegación y las operaciones de radio y de satélites, ya que posee el potencial de influir en el funcionamiento de la infraestructura orbital terrestre y en la superficie de la Tierra.

Por esta razón, la SWPC ha notificado a los operadores de estos sistemas para que tomen medidas de protección.

“Este es un evento inusual y potencialmente histórico”, comentó Clinton Wallace , director del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.

Las tormentas geomagnéticas también pueden provocar manifestaciones de auroras en la Tierra. Una tormenta geomagnética severa incluye la posibilidad de que se vean auroras tan al sur como Alabama y el norte de California, Estados Unidos.

La alerta se emitió por una tormenta geomagnética severa clasificada como G4. En esta clasificación, por encima solo existe una alerta G5, que se considera de peligrosidad extrema.

La serie de erupciones comenzó el 8 de mayo y las condiciones para que la tormenta persista podrían durar durante el fin de semana.

“Una gran mancha solar ha producido erupciones desde moderadas a muy fuertes desde el miércoles”, señaló la agencia.

“Al menos cinco de esas erupciones estuvieron asociadas con eyecciones de masa de la corona solar que parecen dirigidas hacia la Tierra”, agregó.

La gran mancha solar ha lanzado una secuencia asombrosa de cinco eyecciones de masa solar hacia la Tierra, según la plataforma Spacewather.com, que estima que, si se tratara de un huracán, sería de categoría 4.

The Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) has issued the first G4 (Severe) geomagnetic watch since 2005. The aurora tonight/tomorrow morning may become visible over much of the northern half of the country, and maybe as far south as Alabama to northern California.

