Antonio Guterres: “Estoy decepcionado con los resultados de la COP25”

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha asegurado este domingo, tras la clausura de la COP25, que está “decepcionado con los resultados” de la conferencia, aunque ha anunciado que “no se rendirá” en la lucha contra la crisis climática.

“La comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática”, ha lamentado el secretario general, en un comunicado en el que ha precisado que, sin embargo, “no debemos rendirnos”.

Guterres ha destacado además que está más “decidido que nunca” a trabajar en que 2020 “sea el año en el que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos está diciendo”: que es “necesario” ser neutrales en carbono para 2050 y “no ir más allá de los 1.5 grados de aumento de la temperatura del planeta”.

La vigésimo quinta Cumbre del Clima, la más larga de la historia, ha concluido este domingo con la aprobación de un documento titulado “Chile-Madrid. Tiempo de actuar”, que recoge el propio lema de la cumbre, que ha dejado sensaciones encontradas en las partes asistentes.

On the last day of #COP25 I appeal to countries to send a message of ambition to the world – to align their climate objectives to science, and commit to stronger #ClimateAction. pic.twitter.com/uxRU2P8iHB

— António Guterres (@antonioguterres) December 13, 2019