Antony Blinken anuncia US$ 135 millones más en ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken , anunció un paquete de asistencia adicional de US$ 135 millones para los palestinos de la Franja de Gaza , Cisjordania ocupada y en otros países, durante una vista a oficial a Catar, en un momento en el que Washington está destinando ayuda militar a Israel.

“Estados Unidos, como el mayor proveedor de ayuda a los palestinos desplazados, también sigue haciendo contribuciones vitales. Hoy anunciamos US$ 135 millones adicionales en ayuda humanitaria, agua, saneamiento y salud materna para los palestinos de Gaza, Cisjordania y la región”, dijo Blinken en Catar junto al primer ministro y ministro de exteriores catarí, Mohamed bin Abderrahmán al Thani.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos dice que es imperativo abordar la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde han muerto casi 43 mil personas desde el inicio de la guerra en octubre del 2023, y aseguró que su país es “profundamente consciente” de la gravedad de la situación.

También recordó que desde el 7 de octubre de 2023 la ayuda humanitaria destinada por Estados Unidos asciende ya a más de US$ 1 mil 200 millones, lo que reconoció que no es suficiente, ni siquiera para hacer llegar la ayuda a la población palestina.

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos afirma que ha sido uno de los principales proveedores de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, unas afirmaciones que han sido duramente criticadas por otros países y organizaciones internacionales que recuerdan el apoyo inquebrantable que Washington está otorgando a Israel.

Un informe del centro de investigación no partidista Cost of War Project de la Universidad Brown afirma que Estados Unidos ha destinado al menos US$ 17 mil 900 millones en ayuda militar a Israel desde el comienzo de la guerra en Gaza, el mayor desembolso desde que inició el programa de asistencia militar a Israel en 1959.