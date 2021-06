“Apareció para decirme que le encantaba”: joven afirma que su madre fallecida lo visitó en forma de mariposa y se hace viral

Un usuario de Twitter identificado como Chris compartió en su perfil un logro personal: compró su primer carro nuevo.

Al momento de tomarse las fotografías para celebrar su compra, se dio cuenta de un detalle particular, una mariposa se colocó cerca del retrovisor de su carro. El joven asegura que la mariposa es la manifestación de su madre fallecida.

Lea también: Presunto narcotraficante muere carbonizado al chocar su Lamborghini a toda velocidad

Chris escribió en su perfil: “Finalmente compré mi primer carro nuevo y mi mamá apareció para decirme que le encantaba”, junto a unos íconos de mariposa.

Finally bought my first new car and my mom showed up to tell me that she loved it 🦋🦋🦋🦋 pic.twitter.com/PxrxgFUMci

— chris (@_chrisp04) June 13, 2021