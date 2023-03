Apuñaló con una cuchara: los detalles del hombre detenido en EE.UU. por abrir la puerta de emergencia de un avión y agredir a una auxiliar

El hombre, nacido en Loeminster, Massachusetts, fue acusado por intento de interferencia con la tripulación de un vuelo usando un arma peligrosa, según el comunicado.

De acuerdo con los fiscales, la tripulación notó que una de las puertas de salida de emergencia había sido desbloqueada unos 45 minutos antes de aterrizar en Boston.

Auxiliares de vuelo confrontaron a Torres, quien fue visto cerca de la puerta, y notificaron al capitán. “Creyeron que Torres implicaba una amenaza para la aeronave“, dijeron.

Justo después, Torres supuestamente atacó con una cuchara metálica rota a un auxiliar de vuelo “en el área del cuello en tres ocasiones”, reseñó la oficina del fiscal general.

This shows fellow passengers on United Flight 2609 subduing Francisco Severo Torres, of Leominster, Mass., after he allegedly tried to open an emergency exit door midflight and stabbed a flight attendant multiple times. (📷 Simik Ghookasian via ABC News) https://t.co/giAarNd91A pic.twitter.com/qKAhD1mMsD

— WCVB-TV Boston (@WCVB) March 6, 2023