¡Arriesgó su vida! Agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. salva de ahogarse a niño migrante guatemalteco

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos salvaron en los últimos días a varios migrantes menores que estaban por ahogarse en su intento por cruzar la frontera ilegalmente.

Uno de los casos fue captado por un video divulgado en Twitter por las autoridades. Los agentes estaban siguiendo las huellas de un grupo de migrantes desde el sábado 26 de junio cuando vieron a “un niño en apuros, mientras intentaba mantenerse por encima del agua al tratar de cruzar un estanque”, se reportó.

La Patrulla Fronteriza detalló que se trata de un menor, proveniente de Guatemala, quien se sujetó a una rama, pero no lograba mantenerse a flote. Los migrantes fueron evaluados por los bomberos de Peñitas, Texas y trasladados a un centro asistencial.

VIDEO: La grabación fue compartida en Twitter/ @USBPChiefRGV

A Border Patrol agent risked his life to save a juvenile migrant from drowning.

Agents encounter migrants in distress daily and have rescued over 650 individuals in the #RGV in FY21.https://t.co/gllrRXlbns pic.twitter.com/XlgbIdyb84

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) June 28, 2021