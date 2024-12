Asesinan en Nueva York al director de la principal empresa aseguradora de Estados Unidos

United Health Care (UHC) es una de las principales empresas aseguradoras de los Estados Unidos, y durante la madrugada de este miércoles 4 de diciembre, su director ejecutivo Brian Thompson fue asesinado a las afueras de un hotel en Nueva York tras recibir varios disparos en la espalda por parte de un presunto sicario.

El atacante encapuchado esperó a Thompson durante unos minutos a las afueras del recinto hotelero, hasta que el ejecutivo salió del lugar y su asesino lo persiguió por unos segundos. Fue cuando se acercó lo suficiente que sacó su pistola y le disparó dos veces en la espalda, para posteriormente huir de la escena en una bicicleta.

De acuerdo con la policía del barrio de Manhattan, el encargado de asesinar al directivo de 50 años huyó pedaleando de la escena del crimen con dirección a Central Park, un parque urbano público situado en el distrito metropolitano de la isla. "Actualmente se desconoce el motivo del asesinato", indicó el detective Joseph Kenny.

A pesar de no conocer las razones del crimen, los detectives estadounidenses anunciaron que según las pruebas que poseén, se sabe que la víctima fue atacada específicamente por un asesino profesional; por lo que se especula que el atacante recibió un pago en efecivo tras haber cumplido con la misión de matar a Thompson.

Las autoridades policiales de Nueva York se encuentran buscando activamente al atacante y han llegado a ofrecer una recompensa de US$10 mil (Q77 mil) a quien ayude a capturarlo. "Esto no fue casualidad, el asesino conocía de antemano la entrada que Thompson iba a utilizar, atacando en la puerta de la calle 54 Oeste”, agregó la policía.

Por el momento, los detectives neoyorquinos se encuentran investigando los archivos de la aseguradora norteamericana United Health Care, con la intención de identificar algunas posibles amenazas previas o nombres de empleados descontentos que hayan querido dañar en algún momento al exdirector ejecutivo Brian Thompson.

"El lugar del incidente es conocido por ser una zona concurrida de Manhattan, ya que se encuentra cerca de diversos puntos turísticos como el Museo de Arte Moderno y el Rockefeller Center", agregó el alcalde Eric Adamas, quien le comentó a los medios que el caso está siendo investigado minuciosamente, tomando en cuenta cada detalle.

Las autoridades neoyorquinas indicaron que hasta el momento no se ha logrado identificar al sospechoso, que fue descrito por los testigos como un "hombre blanco con chaqueta marrón y zapatos deportivos blancos y negros", quien llevaba una mochila de color gris y se le vio por última vez huyendo hacia el este por la Sexta Avenida.

"El atacante ignoró a los otros peatones, lo que sugiere que el ataque estaba dirigido específicamente a Thompson. Además, el arma sufrió una falla que el asesino logró solucionar rápidamente antes de continuar disparando, lo que quiere decir que es un profesional", declaró uno de los detectives del escuadrón de Midtown North.

Brian Thompson era una persona poderosa y adinerada, desde el 2023 lideraba la mayor aseguradora de salud en Estados Unidos, la cual se consolidó bajo su gestión como una de las principales proovedoras de seguros médicos para empleadores y programas con financiamiento estatal y federal en todo el territorio estadounidense.



